Lewis Hamilton is donderdag benoemd tot ereburger van Brazilië. Het Braziliaanse parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen om de Britse Mercedes-coureur deze bijzondere status te verlenen.

Het voorstel om Hamilton ereburger van Brazilië te maken werd na de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar ingediend door congreslid André Figueiredo. Hamilton won de race op Interlagos op spectaculaire wijze en vierde daarna op het podium uitgebreid feest met een Braziliaanse vlag.

Tijdens een bezoek aan São Paulo in april van dit jaar vertelde Hamilton dat hij het een eer zou vinden als hij tot ereburger van Brazilië zou worden benoemd. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 is naar eigen zeggen gefascineerd door het land, waar zijn idool en racelegende Ayrton Senna is geboren.

Het Braziliaanse Huis van Afgevaardigden gaat een datum inplannen waarop Hamilton wordt uitgenodigd. Tijdens een plechtige ceremonie wordt het ereburgerschap dan officieel aan hem uitgereikt.

Hamilton veroverde eerste wereldtitel in Brazilië

Naast het geboorteland van zijn idool Senna is Brazilië ook de plaats waar Hamilton voor het eerst wereldkampioen werd. In 2008 stelde hij als McLaren-coureur in een bizarre race zijn eerste wereldtitel veilig.

Hamilton, die dit jaar na acht races op de zesde plaats in het kampioenschap staat, komt dit weekend samen met zijn collega-coureurs in actie bij de Grand Prix van Azerbeidzjan. De eerste vrije training in Bakoe begint vrijdag om 13.00 uur. Zondag staat op datzelfde tijdstip de race op het programma.