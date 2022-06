Als het aan Aston Martin ligt, is Sebastian Vettel ook volgend jaar nog als coureur actief voor het team. De 34-jarige Duitser is in het bezit van een aflopend contract bij de Britse renstal en het is onzeker of hij zijn Formule 1-loopbaan wil verlengen.

"Als je een coureur zoals Sebastian in huis hebt, doe je er alles aan om diegene te behouden", zegt Aston Martin-teambaas Mike Krack woensdag in gesprek met het Duitse RTL.

"Bij hem is het een mix van extreme rijderskwaliteiten en ervaring. Bovendien is hij een zeer positieve persoon die ons op meerdere vlakken vooruit helpt. We hoeven hem niet te pushen, we hebben er heel veel vertrouwen in dat hij blijft."

Er wordt dit seizoen al langer gespeculeerd over de toekomst van Vettel, die met slechts vijf punten op de vijftiende plek in het kampioenschap staat. De viervoudig wereldkampioen stapte twee jaar geleden over van Ferrari naar Aston Martin, maar maakte sindsdien weinig indruk.

Sebastian Vettel eindigde zondag als tiende bij de Grand Prix van Monaco. Foto: Getty Images

Vettel is volgens Krack nog steeds gemotiveerd

Volgens Krack heeft Vettel nog genoeg ambities en zijn zijn mindere prestaties geen gevolg van motivatieproblemen. "Ik zie hoe bevlogen hij nog steeds is bij teambesprekingen en hoe betrokken hij bij dit team is. Iemand die geen zin heeft om te rijden, zou dat niet laten zien", aldus Krack.

Krack wijst daarbij ook op Vettels resultaat van zondag: hij eindigde als tiende in de Grand Prix van Monaco. "Dat was gewoon een topprestatie. Voor ons is het zaak om hem de rest van het seizoen een auto te geven waarmee hij kan laten zien hoe goed hij nog steeds is."

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Regerend wereldkampioen Max Verstappen leidt het kampioenschap.