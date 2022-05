Red Bull Racing heeft dinsdag het aflopende contract van Sergio Pérez met twee jaar verlengd. De Mexicaan blijft daardoor tot zeker eind 2024 de teamgenoot van Max Verstappen.

De 32-jarige Pérez is bezig aan zijn tweede seizoen bij het Oostenrijkse team en won zondag nog de Grand Prix van Monaco. In de WK-stand staat hij derde, met vijftien punten achterstand op leider Verstappen. De drievoudig Grand Prix-winnaar heeft zes punten achterstand op nummer twee Charles Leclerc.

"Het is een ongelooflijk mooie week voor me geweest met mijn zege in Monaco en nu deze contractverlenging", vertelt Pérez. "Het maakt mij ontzettend gelukkig en trots dat ik hier tot eind 2024 kan blijven racen. We werken allemaal uitstekend samen en ook mijn relatie met Max is zowel op als buiten de baan erg goed."

De contractverlenging van Pérez komt niet als een verrassing. Zondag voorafgaand aan de podiumceremonie leek hij zich nog te verspreken, door tegen Red Bull-teambaas Christian Horner te zeggen dat hij "te vroeg had getekend". Later op de persconferentie moesten Pérez, Verstappen en Carlos Sainz hard lachen toen NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt ernaar vroeg.

Horner: 'Checo doet het geweldig bij Red Bull'

Volgens Horner heeft Pérez zijn contractverlenging meer dan verdiend. "Sinds hij bij ons rijdt, heeft Checo geweldig werk geleverd", aldus Horner over Pérez, die eerder ook voor Racing Point, Force India, Sauber en McLaren actief was.

"Hij heeft laten zien niet alleen een geweldige teamspeler te zijn, maar ook dat hij zelf een kracht is waar de concurrentie rekening mee moet houden. Dit jaar doet hij het zelfs nog beter en heeft hij het gat naar wereldkampioen Max grotendeels gedicht. Het was voor ons een no-brainer om zijn contract te verlengen."

Het Formule 1-seizoen wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarna staan er races in Canada (19 juni) en Groot-Brittannië (3 juli) op het programma.