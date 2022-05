Mercedes-teambaas Toto Wolff wordt er moedeloos van dat Mercedes ook zondag in Monaco niet dichter bij Ferrari en Red Bull Racing kwam. George Russell (vijfde) en Lewis Hamilton (achtste) bleven ver van de podiumplaatsen.

Mercedes had in Monaco vooral weer problemen met het gestuiter van de auto, terwijl de zogenoemde porpoising een week eerder opgelost leek bij de Grand Prix van Spanje. Toen eindigde Russell op de derde plaats en werd Hamilton vijfde.

"Ik denk dat we nu het derde team zijn. We zijn niet het tweede team en ook niet het vierde team. We hebben twee ongelooflijk goede coureurs, maar het is een enorme ergernis voor ons allemaal dat het gat nog hetzelfde blijft", aldus Wolff.

"Als je het van de optimistisch kant bekijkt, zijn we vijf tiende van een seconde langzamer dan de topteams. Maar het is acht tienden als je pessimistisch kijkt. En het is duidelijk voor ons allemaal dat dit voor Mercedes onaanvaardbaar is."

Wolff benadrukt dat Mercedes nog huiswerk te doen heeft. "Ik denk dat we op elk circuit leren. Letterlijk elke kilometer die we afleggen biedt ons belangrijke lessen voor hoe we de auto kunnen verbeteren. Maar we moeten zo snel mogelijk uit dit niemandsland zien te komen."

Na 7 van de 22 races staat Mercedes derde in het constructeursklassement in de Formule 1. De eerstvolgende race vindt over twee weken plaats. Dan strijkt de koningsklasse van de autosport neer in Azerbeidzjan.