Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing vindt dat Sergio Pérez zondag beloond is voor zijn tot dusver sterke seizoen. De Mexicaan boekte in Monaco de derde overwinning uit zijn Formule 1-carrière.

"Het was een geweldige dag voor ons en al helemaal voor Checo", zei een euforische Horner na de race. "Hij zit het hele weekend al op zijn top. Het is fantastisch dat beide coureurs erin zijn geslaagd een Ferrari-coureur achter zich te houden."

Ferrari had na de kwalificatie de beste papieren om er met de zege vandoor te gaan op het stratencircuit in Monaco, maar verprutste het zelf. Door een strategische fout van het Italiaanse team bij de pitstop kon Pérez de leiding in de wedstrijd overnemen en kwam Max Verstappen voor zijn concurrent Charles Leclerc te liggen.

De 32-jarige Pérez maakte geen fouten meer en stelde zijn eerste overwinning van het seizoen veilig door Ferrari-coureur Carlos Sainz achter zich te houden. "Checo doet het dit hele jaar al geweldig", vindt Horner. "In Djedda had hij al een geweldige poletijd en het verschil tussen Max en hem is dit jaar een stuk kleiner. Dit is dan ook een dikverdiende overwinning."

'Verstappen is tevreden met dit resultaat'

Verstappen kon niet meedoen om de zege in Monaco, maar hield toch een goed gevoel over aan de Grand Prix in zijn woonplaats. De regerend wereldkampioen hield Leclerc achter zich en liep daardoor verder uit op de Monagask in de WK-stand.

"De auto werkte dit weekend niet helemaal zoals Max had gewild, maar hij is tevreden met dit resultaat. Het doel was om de WK-leiding te behouden en dat is gelukt. Door geweldig teamwork van de coureurs en de mensen bij de pitmuur, in de garage en Milton Keynes hebben we dit weekend het maximale eruit kunnen halen", aldus Horner.

De voorsprong van Verstappen op naaste belager Leclerc bedraagt momenteel negen punten. Nummer drie Pérez deed goede zaken in de WK-stand en heeft nog maar zes punten minder dan Leclerc.