Sergio Pérez had al twee Grands Prix gewonnen, maar de eerste overwinning in Monaco was voor hem zeer speciaal. De Mexicaan denkt dat hij weer wat populairder is geworden in zijn thuisland met de zege in het prinsdom.

"Het betekent veel voor me om hier te winnen", zei de Red Bull-coureur lachend. "Ik ben de enige Mexicaan in deze sport en de enige uit Latijns-Amerika. Het is al moeilijk voor ons om in de Formule 1 te komen, dus ik ben extreem trots."

In zijn thuisland heeft Pérez al niet te klagen over aandacht. "Maar deze zege komt hoog op de historische lijst in Mexico", was de coureur uit Guadalajara trots.

Pérez reed zondag met het helmdesign van landgenoot Pedro Rodríguez, de eerste Grand Prix-winnaar in de koningsklasse van de autosport. "Hij zal trots op me zijn", zei hij over de in 1971 overleden coureur.

84 Perez wint GP van Monaco, Verstappen derde vlak voor Leclerc

'Team vertelde me precies wat ik moest doen'

Het fundament voor de zege legde de teamgenoot van Max Verstappen door een korte stint op intermediatebanden te rijden. Daarmee ging Pérez Charles Leclerc voorbij. Bij de volgende stop naar droogweerbanden passeerde hij ook Carlos Sainz. Dat leverde de uiteindelijke winnaar de leiding op.

"Het was niet makkelijk om foutloos te blijven onder deze omstandigheden", wees Pérez op de natte start van de race. Hij prees de juiste beslissingen die werden genomen aan de Red Bull-pitmuur. "Het team vertelde me precies wat ik moest doen."

Sergio Pérez op het podium met teamgenoot Max Verstappen. Sergio Pérez op het podium met teamgenoot Max Verstappen. Foto: ANP

Pérez had achteraf liever geen banden gewisseld

In de slotfase kwam Pérez nog wel onder druk te staan. Dat was het gevolg van de keuze om na de rodevlagsituatie voor mediumbanden te gaan. "Achteraf was ik denk ik liever op de harde banden gebleven, net als de Ferrari-coureur."

"Ik had het gevoel dat ik alles onder controle had, maar kreeg opeens problemen met mijn banden. Carlos kwam wel dichtbij, maar ik had steeds goede tractie uit de bochten. Zo kon ik hem voorblijven."

Ondanks de druk van de Ferrari-coureur vreesde Pérez nooit echt voor een aanval op zijn leidende positie. "Het is hier zo smal. Desnoods had ik de auto gewoon geparkeerd in de hairpin", besloot de drievoudig GP-winnaar met een knipoog.