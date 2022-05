Een protest van Ferrari tegen de uitslag van de Grand Prix van Monaco is verworpen. Het Italiaanse team wilde dat er nog eens gekeken werd naar situaties waarin zowel Max Verstappen als winnaar Sergio Pérez de gele lijn overschreed bij het uitgaan van de pits.

Bij het uitrijden van de pitsstraat na hun tweede pitstop zouden Pérez en Verstappen allebei over de gele lijn zijn gegaan. Die lijn zit er om ervoor te zorgen dat de coureurs zich niet direct tussen de racende auto's op de baan kunnen begeven, maar iets verderop het circuit op gaan.

Toen bekend werd dat Ferrari een protest had ingediend, sommeerde de wedstrijdleiding Red Bull om een afgevaardigde te sturen.

Uiteindelijk oordeelden de racestewards dat het alleen strafbaar is als een auto met een volledig wiel over de lijn gaat. Verstappen ging alleen met een deel van zijn band over de streep. Pérez raakte de lijn niet eens, zo was de slotconclusie.

De uitslag van de Grand Prix blijft daarom onveranderd, met Pérez als winnaar en Verstappen op de derde plaats achter Ferrari-coureur Carlos Sainz. Zijn teamgenoot Charles Leclerc eindigde als vierde.

Log in voor meer gratis achtergrondartikelen Verstappen prijst teamgenoot Pérez: 'Accepteren als iemand anders het beter doet'