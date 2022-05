Charles Leclerc zat er zondag flink doorheen na de Grand Prix van Monaco. De Monegask begon van poleposition aan zijn thuisrace, maar eindigde mede door een mislukte strategie als vierde.

"We zijn sterk en onze snelheid is goed, maar we moeten de kansen die we krijgen wel een keer gaan benutten", vertelde de 24-jarige Leclerc, die een week geleden in Spanje met motorproblemen uitviel, bij Sky Sports.

"We kunnen niet op deze manier blijven doorgaan en telkens maar punten weggooien. Het is niet zo dat we van de eerste naar de tweede plek terugvallen. We vallen terug van de eerste naar de vierde plek. Ik houd van mijn team en ik weet ook zeker dat ze sterk zullen terugkomen, maar we maken te veel fouten."

Leclerc werd in de natte straten van Monte Carlo naar binnen geroepen om zijn fullwets in te wisselen voor intermediatebanden, terwijl hij zelf had aangegeven dat hij graag door had willen rijden. De Ferrari-coureur gaf gehoor aan de wens van zijn team en werd kort na zijn eerste pitstop nogmaals naar binnen gehaald om te wisselen naar droogweerbanden.

Omdat zijn teamgenoot Carlos Sainz wel door was gereden en vlak voor Leclerc naar binnen werd gehaald, kwam de nummer twee uit de WK-stand achter Sainz (tweede) weer de baan op. Ook de latere winnaar Sergio Pérez en Max Verstappen (derde) gingen Leclerc voorbij.

110 Nooit haalde Leclerc de finish in Monaco: dit ging er steeds fout

'Ben wel gewend om teleurgesteld naar huis te gaan'

Leclerc baalde vooral dat hij in de natte omstandigheden niet volledig kon vertrouwen op de keuzes van zijn team. "Fouten maakt iedereen, maar vandaag hebben we echt te veel fouten gemaakt", vervolgde hij.

"In deze omstandigheden vertrouw ik op wat het team me adviseert, omdat ze aan de pitmuur het volledige overzicht hebben. Ik heb aangegeven wat voor mij de beste strategie leek en ik begrijp niet waarom het team opeens heeft besloten om van strategie te veranderen."

Leclerc zette met zijn resultaat een pijnlijke traditie voort. Hij kampte de laatste jaren steevast met pech in zijn thuisrace en haalde zondag pas voor de eerste keer de finish. "Ik ben wel gewend om teleurgesteld naar huis te gaan, aangezien het hier voor mij de laatste jaren nooit lekker loopt. Maar het is dit jaar wel extra pijnlijk, omdat we ons met de auto die we hebben in een goede uitgangspositie bevinden."

In de WK-stand heeft nummer twee Leclerc negen punten achterstand op Verstappen (116 om 125). Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Azerbeidzjan.