Max Verstappen kan leven met zijn derde plek in de chaotisch verlopen Grand Prix van Monaco. De Red Bull Racing-coureur bleef titelconcurrent Charles Leclerc van Ferrari voor en zag teamgenoot Sergio Pérez winnen.

"Ik heb gedaan wat ik kon. Gezien het verloop van gisteren is dit een prima resultaat voor mij en voor het hele team. We hebben op strategisch gebied goed werk geleverd door voor de Ferrari's te komen", zei de 24-jarige Verstappen in een eerste reactie.

De race werd vanwege de regen op een nat circuit verreden en begon met vertraging. Bovendien was er een rodevlagsituatie na een zware crash van Mick Schumacher, die ongedeerd bleef.

"Het was door de regen een hectische dag, maar we kunnen hier heel blij mee zijn", aldus Verstappen. "Ik heb mijn voorsprong in het kampioenschap zelfs vergroot. Dat had ik gisteren echt niet verwacht."

54 Schumacher crasht hard in Monaco

'Het was heel verraderlijk in de regen'

Verstappen sprak van moeilijke omstandigheden. "Het was heel verraderlijk in de regen. Ik moest extra gefocust blijven en opletten dat ik geen foutje maakte. Gelukkig ging dat goed. Het is voor 'Checo' ook een geweldig resultaat, ik ben hier heel blij mee."

Verstappen vond het wel enigszins frustrerend dat hij het tempo van Pérez en nummer twee Carlos Sainz goed kon volgen, maar niet bij machte was om een inhaalpoging te doen. "Tegelijkertijd maakt dat deze race ook een beetje saai, maar zo is Monaco nou eenmaal", vertelde Verstappen bij Viaplay.

"Het belangrijkste is dat we als team het resultaat hebben gemaximaliseerd. Aan de pitmuur zijn de juiste beslissingen genomen en het is vooral daaraan te danken dat we hier nu staan."

Na de race in Monaco heeft Verstappen als leider van de WK-stand negen punten voorsprong op Leclerc. Red Bull-teamgenoot Pérez is de nummer drie.