Max Verstappen is zondag als derde geëindigd in de chaotisch verlopen Grand Prix van Monaco. Zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez ging met de zege aan de haal, terwijl titelconcurrent Charles Leclerc het slachtoffer werd van gestuntel van zijn team Ferrari en als vierde eindigde in de door regen geplaagde race.

De wedstrijd op het stratencircuit in Monte Carlo was de eerste dit seizoen die niet werd gewonnen door Verstappen of Leclerc. Voor Pérez was het de derde overwinning in zijn loopbaan. De 32-jarige Mexicaan hield het hoofd koel in een race die kletsnat begon, maar droog eindigde. Carlos Sainz eindigde als tweede.

Door zijn derde plaats loopt Verstappen in de WK-stand drie punten uit op Leclerc. De regerend wereldkampioen uit Nederland gaat nu aan de leiding met 125 punten, terwijl zijn rivaal van Ferrari 116 punten heeft. Pérez bezet de derde plaats met 110 punten.

Ferrari heeft nog wel een protest ingediend tegen Verstappen, omdat die bij de uitgang van de pits over de gele lijn ging. Daarover volgt later nog uitsluitsel.

Achter de Red Bull's en Ferrari's werd George Russell vijfde. De Brit van Mercedes finishte voor zijn landgenoot Lando Norris, die wel de snelste ronde reed. Fernando Alonso werd zevende, tot frustratie van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen was lange tijd sneller, maar kwam de gewiekste Spanjaard niet voorbij.

Top tien GP Monaco 1. Sergio Pérez (Red Bull)

2. Carlos Sainz (Ferrari)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Fernando Alonso (Alpine)

8. Lewis Hamilton (Mercedes)

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

Buitje vlak voor start, uur uitstel

Vlak voor 15.00 uur, het tijdstip waarop de race moest beginnen, begon het te regenen in Monaco. Na een kort uitstel werd er wel begonnen aan een opwarmronde, maar het kwam dusdanig met bakken uit de hemel dat de start werd uitgesteld. Om 16.05 uur vertrok het veld dan echt, van achter de safetycar en met Leclerc aan de leiding.

Het asfalt begon al snel op te drogen, waardoor een aantal coureurs besloot om voor intermediatebanden te gaan. De top vier, op dat moment in de volgorde Leclerc, Sainz, Pérez en Verstappen, bleef buiten op regenbanden.

Red Bull nam het initiatief door Pérez na zestien ronden naar binnen te halen. De Mexicaans was vervolgens zo snel dat hij binnen een ronde een gat van zeven seconden dichtte en al voor Leclerc zat toen de Monegask twee ronden later de pits uitkwam. Verstappen won geen plaatsen met zijn stop.

60 Regen teistert F1: start in Monaco uitgesteld

Strategische missers Ferrari kosten Leclerc podiumplaats

Ferrari ging vervolgens strategisch de mist in. Sainz wisselde rechtstreeks van regenbanden naar slicks, maar het Italiaanse team riep in dezelfde ronde ook Leclerc weer binnen.

Vervolgens verloor Sainz de leiding aan Pérez doordat de Spanjaard achter een achterblijver belandde. Ferrari gaf Leclerc nog snel de opdracht om toch buiten te blijven, maar toen was het al te laat. Door de vertraging in de pits kwam Leclerc achter Verstappen de baan op.

Met de hele top op harde banden leek het daarna een kwestie van naar de finish rijden, tot Mick Schumacher hard van de baan schoot met zijn Haas. De auto brak hierbij in twee stukken, maar de Duitser stapte ongedeerd uit. De wedstrijdleiding legde de race stil vanwege reparatiewerkzaamheden aan de barrières.

54 Schumacher crasht hard in Monaco

Kalme rit naar het einde

Om 17.15 uur werd de Grand Prix hervat achter de safetycar, in de wetenschap dat er vanwege de tijdslimiet voor een race om hoe dan ook gefinisht zou worden om 18.00 uur. Tijdens de onderbreking wisselden de Red Bull-coureurs naar nieuwe mediumbanden. De Ferrari-rijders hielden de harde banden op de auto.

Na een rustige fase kwam de top vier in de slotronden alsnog erg dicht bij elkaar, met name doordat de mediumbanden van Pérez het langzaam begonnen te begeven. Met pijn en moeite en onder felle druk van Sainz hield de Mexicaan stand en pakte hij zo zijn eerste zege van het seizoen.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Azerbeidzjan.