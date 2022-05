Charles Leclerc bekroonde zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco een sterk weekend met poleposition. De Monegask was in alle sessies het snelst en mag daardoor zondag vanaf de eerste plek aan zijn thuisrace beginnen.

"Dit is een heel speciale pole voor mij", vertelde Leclerc kort nadat de kwalificatie was geëindigd. "Ik ben zo ongelooflijk blij hiermee. Het hele weekend verloopt al ontzettend goed en het is geweldig dat we het zo af hebben kunnen maken."

De 24-jarige Leclerc was heer en meester in de straten van Monte Carlo en zette in alle sessies de toon. Ook bij zijn laatste poging in Q3 was hij bezig aan een tijdsverbetering, toen een rode vlag - veroorzaakt door Sergio Pérez - een voortijdig einde aan de kwalificatie maakte.

"Ik denk dat die rode vlag niet veel voor me heeft uitgemaakt, aangezien ik toen al het snelst was en ook nog sneller ging", aldus Leclerc. "Hopelijk kunnen we deze lijn doortrekken en het morgen afmaken."

Achter Leclerc eindigde zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz als tweede. Pérez completeerde de top drie, terwijl Max Verstappen zondag als vierde aan de race in het prinsdom moet beginnen.

72 Crash Pérez en Sainz zorgen voor chaos in Q3, Leclerc pakt pole

Leclerc niet bang voor regen

Hoewel Leclerc het hele weekend al sterk voor de dag komt, lijken de omstandigheden zondag anders te worden. Zo worden er rond Monte Carlo flink wat buien verwacht. "Dat zou de baan nog uitdagender maken dan die al is", zei Leclerc op de persconferentie.

"Ik heb hier nog nooit in de regen gereden, al maak ik me daar verder geen zorgen over. In Imola hadden we het moeilijk in natte omstandigheden, maar ik heb het gevoel dat we er nu klaar voor zijn."

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur en is rechtstreeks te volgen in een liveblog op NU.nl.