Max Verstappen weet wat er na zijn tegenvallende kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco moet gebeuren. Wil de Red Bull-coureur in de race iets kunnen uitrichten, dan moet het zondag gaan regenen.

"Dat is eigenlijk de enige optie om iets te kunnen doen morgen", blikte Verstappen zaterdagmiddag vooruit op de race. "Normaal gesproken kan ik vanaf de vierde plaats verder niet zo veel uitrichten."

Volgens de Limburger is het ook met de nieuwe auto's lastig voor de coureurs om elkaar te volgen in de straten van Monte Carlo. "En alles in de auto wordt dan ook snel te heet."

Verstappen had zaterdag in de kwalificatie niet de illusie dat hij Charles Leclerc van poleposition kon afhouden, maar de tweede plek was wel realistisch. "Daar waren we de hele kwalificatie naartoe aan het werken. En in die slotronde was ik ook goed onderweg, met een snelle eerste sector. Ik ging goed door bocht vijf, zes en zeven, maar toen stonden er opeens twee auto's voor m'n neus. Dat was jammer."

Die twee auto's waren van Sergio Pérez en Carlos Sainz, die zondag respectievelijk als derde en tweede vertrekken. Verstappens teamgenoot spinde in de Portier-bocht. Sainz kon de Mexicaan niet meer ontwijken en knalde tegen hem aan.

"Ik was wel sneller onderweg dan die twee", baalde Verstappen. "En ik hoefde ook geen groot gat te overbruggen. Maar ja, dat hoort bij de chaos hier in Monaco. Ik heb wel even gevloekt, want het was gewoon klote."

Verstappen kreeg banden niet op temperatuur

Het was voor Verstappen een déjà-vumoment. Vorig jaar crashte Leclerc in zijn slotpoging, terwijl hij al pole in handen had. Hij kon zijn ronde daardoor niet afmaken. Nu gebeurde grofweg hetzelfde en was Verstappen weer het kind van de rekening.

"Het is wel irritant dat degene die zijn auto in de muur zet, ook al is hij nu mijn teamgenoot, daar zelf geen last van heeft", klaagde Verstappen. Het kan volgens de Nederlander ook aanzetten tot opzet. "Je zou als coureur kunnen denken als je een goede eerste run hebt: weet je wat, ik blokkeer wel even en zet hem tactisch in de muur. Dat is wel iets waar we al een tijdje over praten."

Dat Verstappen geen bedreiging vormde voor Leclerc, was voor de regerend wereldkampioen simpel verklaarbaar. "Ik kreeg over één ronde niet de temperatuur in de banden, al ging dat in die laatste poging door een dubbele outlap wel beter."

Het ontbrak bij de Red Bull Racing-coureur steeds aan grip aan de voorkant. "En juist hier in Monaco is het heel belangrijk dat de auto snel draait. Dat deed die van mij niet en dan verlies je tijd. Ik had überhaupt geen fijne balans in de auto, dus dan kun je de bochten niet aanvallen."

'Pérez heeft wel de balans die hij wil'

Teamgenoot Pérez had daarom de hele dag de overhand op Verstappen. "Die zat duidelijk beter in zijn vel. Hij heeft de balans die hij wil. Hij vindt het fijn om met iets meer onderstuur te rijden. Maar ik wil juist dat de voorkant heel sterk instuurt."

In de slottraining eerder op de dag leek Red Bull zich juist nog volop te mengen met de Ferrari's. Vooral voor Pérez en Leclerc was het in die sessie steeds stuivertje wisselen bovenaan de tijdenlijst. Maar volgens Verstappen gaf die training een beetje een vertekend beeld.

"Als je naar de onboards van Ferrari keek, zag je wel dat ze nog wat marge hadden. Die zaten dus nog niet op de limiet, dus dan snap ik die stap die ze nog konden zetten wel", analyseerde de WK-leider zijn concurrenten. "En ook als je kijkt naar hoe die auto het hele jaar al instuurt, dan was het te verwachten dat ze hier goed zouden gaan. Dus dat is verder niet verontrustend."

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur.