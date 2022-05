Max Verstappen baalt flink van zijn vierde plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. De Nederlander was in de slotfase nog bezig aan een tijdsverbetering, maar door een rode vlag kon hij zijn ronde niet afmaken.

"Dit was jammer, maar het was sowieso een lastig weekend voor mij", vertelde de 24-jarige Verstappen bij Viaplay. "Mijn laatste ronde ging wel wat beter, maar nog steeds zou het niet goed genoeg zijn voor pole. Charles is het hele weekend al snel, maar ik zou wel hoger dan de vierde plek zijn geëindigd."

Charles Leclerc stond in iedere kwalificatiesessie bovenaan en was net als Verstappen ook bezig aan een tijdsverbetering toen de sessie werd stilgelegd door een crash van Serigo Pérez (derde) en Carlos Sainz (tweede).

"Het is natuurlijk heel jammer en frustrerend dat zoiets gebeurt, maar het is wat het is. Ik had veel last van onderstuur. Dat helpt niet ook niet in Monaco, waar je de auto snel moet draaien. We zien het morgen wel. Wie weet kan het in de regen nog chaos worden."

De Grand Prix van Monaco begint zondag om 15.00 uur.