Charles Leclerc start zijn thuisrace in Monaco zondag vanaf poleposition. De Ferrari-coureur was op het stratencircuit in Monte Carlo afgetekend de snelste. Max Verstappen werd vierde, ook omdat hij zijn tijd niet meer kon verbeteren door een crash van teamgenoot Sergio Pérez in de slotfase.

Of Verstappen het in zijn slotpoging wel was gelukt is maar zeer de vraag. De Nederlander had het juiste tempo de hele kwalificatie al niet te pakken. Pérez was zijn teammaat doorgaans de baas en kwalificeerde zich dan ook als derde, achter de tweede Ferrari van Carlos Sainz.

Leclerc klokte een tijd van 1.11,376 en was daarmee 0,225 seconde sneller dan zijn Spaanse teamgenoot. Pérez gaf 0,253 seconde toe op de Monegask, Verstappen 0,290 seconde.

In de slotfase van de kwalificatie spinde Pérez van de baan, waarna Sainz tegen hem aan knalde. Niemand kon daardoor meer zijn tijd verbeteren. Het leverde Leclerc zijn vijfde poleposition van 2022 op. Verstappen evenaarde zijn slechtste startpositie van het jaar. In Saoedi-Arabië begon de Nederlander ook als vierde.

De vijfde plaats was voor Lando Norris in de McLaren, die de derde startrij deelt met George Russell met zijn Mercedes. Fernando Alonso, die eigenhandig nog crashte met zijn Alpine in de slotronde van de kwalificatie, start als zevende, met naast zich Lewis Hamilton in de tweede Mercedes. Sebastian Vettel (Aston Martin) en Esteban Ocon in de tweede Alpine.

Ricciardo maakt opnieuw een slechte beurt

Daniel Ricciardo maakte geen reclame voor zichzelf door in Q2 uitgeschakeld te worden. De Australiër staat onder druk bij McLaren, crashte vrijdag al in de vrije training en werd zaterdag weer afgetroefd door teamgenoot Lando Norris. Hij start zondag als veertiende.

Met nog 2.5 minuut te gaan in Q1 raakte Yuki Tsunoda met zijn linkervoorwiel de vangrail bij het insturen van de Nouvelle Chicane. Daarbij ging de band van de Japanner lek. De wedstrijdleiding legde direct de sessie stil, waardoor de sommige coureurs nog weinig tijd hadden om zich veilig te rijden.

Het grootste slachtoffer was Pierre Gasly, die steeds bovenin de middenmoot had vertoefd. De Fransman start zondag als zeventiende.