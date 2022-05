Red Bull Racing beschikt over de snelheid om met Ferrari de strijd aan te gaan om de poleposition voor de Grand Prix van Monaco. In de derde en laatste vrije training in Monte Carlo was Sergio Pérez zaterdag de snelste, voor de twee Ferrari-coureurs. Max Verstappen werd wederom vierde.

Met een tijd van 1.12,476 reed Pérez vlak voor het einde van de sessie de snelste ronde. De Mexicaan was 0,041 seconden sneller dan thuisfavoriet Charles Leclerc en 0,370 seconden rapper dan Carlos Sainz.

Verstappen reed net als in de eerste twee vrije trainingen de vierde tijd, op 0,405 seconden van de tijd van Leclerc. De Nederlander gebruikte maar één set softbanden in de training en leek zich minder te focussen op de snelle rondetijden. De beide Ferrari-coureurs gebruikten twee sets banden.

Vrijdag was Ferrari nog oppermachtig in Monaco en kwamen de Red Bull-coureurs niet echt in de buurt van de tijden van Leclerc en Sainz. Verstappen liet toen weten dat zijn team flink met de afstelling aan de slag moest om het gat te dichten. Zaterdag om 16.00 uur moet tijdens de kwalificatie blijken of het team daarin is geslaagd, maar de tijden uit de derde training zijn bemoedigend.

Top tien derde vrije training 1. Sergio Pérez (Red Bull): 1.12,476

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,041

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,370

4. Max Verstappen (Red Bull): +0,405

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,734

6. Lando Norris (McLaren): +0,750

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,899

8. Kevin Magnussen (Haas): +0,960

9. George Russell (Mercedes): +1,000

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,109

Mercedes opnieuw ver verwijderd van top

Voor Mercedes begint de hoop langzaam te vervliegen dat het team een vuist kan maken in Monaco. George Russell werd negende in de slottraining, met een tijd die een seconde langzamer was dan die van Pérez. Lewis Hamilton deed het met de zevende tijd iets beter, maar ook de Brit kwam nog negen tienden tekort op de snelste ronde.

Pierre Gasly kwam wel goed voor de dag in zijn AlphaTauri. De Fransman werd vijfde, al gaf hij 0,734 seconden toe op Pérez. Lando Norris klokte de zesde tijd in zijn McLaren en deed het daarmee wederom een stuk beter dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. De Australiër, die vrijdag nog crashte, werd zestiende.