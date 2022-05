Sergio Pérez 1:12.476 Charles Leclerc +0.041 Carlos Sainz +0.370 Max Verstappen +0.405 Pierre Gasly +0.734 Lando Norris +0.750 Lewis Hamilton +0.899 Kevin Magnussen +0.960 George Russell +1.000 Fernando Alonso +1.109

Even tijd om op adem te komen en dat terwijl de kwalificatie nog moet beginnen. Max Verstappen kwam er helaas niet aan te pas, maar Pérez kon het de Ferrari's goed moeilijk maken en is daarmee de favoriet voor poleposition. De Mexicaan klokt de snelste tijd in de derde training. De stand van de top tien: