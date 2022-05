Charles Leclerc is blij met zijn sterke eerste dag in Monaco, maar staart zich er niet blind op. De Ferrari-coureur benadrukt dat de resultaten in de eerste twee vrije trainingen nog lang niet alles zeggen in de aanloop naar de race.

Leclerc was in zowel de eerste als tweede vrije training de snelste. Hij troefde onder anderen titelconcurrent Max Verstappen af, die in beide oefensessies de vierde tijd neerzette namens Red Bull Racing.

"In de eerste vrije training ging het niet geweldig, in de tweede training iets beter. Maar ik denk echt dat we nog een stap moeten zetten, want ik weet vrij zeker dat iedereen nog niet voluit is gegaan. Het is dus nog een beetje koffiedik kijken", aldus Leclerc.

"De auto lijkt wel sterk. Qua racesnelheid ziet het er goed uit, ook al was het soms druk op de baan. Maar het algehele gevoel is goed. Hopelijk kunnen we morgen die stap vooruit zetten en er een geweldig weekend van maken."

'Een volgende stap betekent meer risico's'

De 24-jarige Leclerc, die sinds de race van vorig weekend in Barcelona een achterstand op Verstappen heeft in de WK-stand, weet dat hij in de komende dagen een grote verantwoordelijkheid draagt bij Ferrari.

"Het komt vooral op mij aan als coureur. Als je een volgende stap zet, betekent dat ook dat de risico's groter worden, vooral in de kwalificatie", aldus de Monegask, die het niet makkelijk heeft op het Circuit de Monaco.

"Het is lastig, want het is een heel hobbelig circuit, waarop je ook veel over de kerbstones rijdt. Het is voor iedereen een groot verschil met de auto van vorig jaar. Maar voor nu doen we vooraan mee, dus ik ben blij."

De Grand Prix van Monaco werd vorig jaar gewonnen door Verstappen. In 2017 was Ferrari er voor het laatst de beste, toen Sebastian Vettel als eerste over de finish kwam.