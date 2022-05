Hoewel Mercedes de problemen rond de stuiterende auto een week geleden in Spanje grotendeels leek te hebben opgelost, hadden Lewis Hamilton en George Russell vrijdag in Monaco weer veel last van porpoising. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen waren de problemen in Monte Carlo zelfs groter dan ooit.

"Het is het hobbeligste circuit waar ik ooit op heb gereden. Ik heb het trillen van de auto nog nooit zo erg meegemaakt", aldus Hamilton tegen Sky Sports.

Mercedes heeft het hele seizoen al problemen met het stuiteren van de auto waardoor het Duitse team niet kan strijden om overwinningen. Hoewel het probleem tijdens de Grand Prix van Spanje even leek verholpen, waren de problemen vrijdag weer helemaal terug.

"Ik was alleen maar aan het vechten met de auto en had geen tijd om de baan te leren kennen", zei de 37-jarige Brit. "Het trillen is ook anders dan voorheen. Toen was het alleen bij hoge snelheden en nu is het ook bij lage snelheden."

Russell zet podiumplaats uit zijn hoofd

Ook teamgenoot Russell was niet te spreken over zijn bolide. "De auto was heel stijf. Dat is extra moeilijk op zo'n stratencircuit", zei de nummer vier uit de WK-stand.

De 24-jarige coureur, die een week geleden in Barcelona nog als derde eindigde, schat daardoor zijn podiumkansen voor zondag niet hoog in. "Ik denk dat we ons moeten richten op de plekken achter Ferrari en Red Bull, want ik weet niet of we het gat kunnen dichten. We hebben nog veel werk te verrichten."

Het Grand Prix-weekend wordt op zaterdag hervat met de derde vrije training, die om 13.00 uur begint. Daarna volgt de kwalificatie om 16.00 uur. De race start zondag om 15.00 uur.