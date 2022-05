Max Verstappen is niet helemaal tevreden na de eerste dag van het Formule 1-weekend in Monaco. De Nederlander eindigde vrijdag in de straten van het prinsdom in beide trainingen achter de Ferrari-coureurs en zijn teamgenoot Sergio Pérez.

"We hebben vandaag wat verschillende dingen geprobeerd", blikte de 24-jarige Verstappen terug bij Sky Sports.

"Ik was in de eerste vrije training iets meer tevreden met de balans dan in de tweede training. Maar het is overduidelijk dat we ten opzichte van Ferrari nog iets moeten zien te vinden."

Verstappen beleefde geen vlekkeloze dag in zijn woonplaats. In de eerste training schreef hij een set mediumbanden af nadat hij zich had verremd in de eerste bocht. In de tweede training gaf hij op het korte circuit liefst vier tienden toe op de snelste tijd van Charles Leclerc.

25 Verstappen rechtuit

Verstappen maakt zich niet al te veel zorgen

Ondanks zijn matige dag maakte Verstappen zich niet al te veel zorgen. "Het gaat er nu om dat we de data analyseren en de balans op orde krijgen", zei de regerend wereldkampioen.

"Het goede nieuws is dat we vandaag weer genoeg dingen hebben geleerd. Omdat het gewicht van de auto is toegenomen, is Monaco dit jaar nog uitdagender om te rijden. Ook het zicht is iets beperkter, maar daar heeft iedereen last van. Het blijft een hectisch circuit."

Het Grand Prix-weekend in Monaco wordt zaterdag om 13.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Om 16.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 15.00 uur gaat de race van start.