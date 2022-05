Charles Leclerc heeft vrijdag tijdens de tweede vrije training in Monaco wederom de snelste tijd neergezet. De Monegask, die in de eerste training ook al de beste tijd reed, bleef zijn Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz nipt voor. Max Verstappen reed net als eerder op de dag de vierde rondetijd.

Leclerc klokte 1.12,656 op het stratencircuit in Monte Carlo, een tijd die hij reed op de softbanden. Daar kwamen de beide Red Bull Racing-coureurs op hetzelfde rubber niet bij in de buurt. Verstappen gaf 0,447 seconde toe op de Ferrari-coureur. Sergio Pérez kwam iets dichterbij en was 0,379 seconde langzamer dan Leclerc.

Sainz kon zijn teamgenoot van Ferrari wel aardig bijhouden. De Spanjaard was slechts 0,044 seconde langzamer dan de thuisfavoriet.

Lando Norris werd net als in de eerste vrije training vijfde. De McLaren-coureur klokte 1.13,294, waarmee hij ruim een tiende sneller was dan George Russell in de Mercedes.

Bij Mercedes was er hoop dat het team goed voor de dag zou komen in Monaco, maar daarvan is nog geen sprake. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de twaalfde tijd, op 1,6 seconde van Leclerc.

Top tien tweede training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.12,656

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,044

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,379

4. Max Verstappen (Red Bull): +0,447

5. Lando Norris (McLaren): +0,638

6. George Russell (Mercedes): +0,750

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,980

8. Fernando Alonso (Alpine): +1,256

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +1,403

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,478

Crash voor Ricciardo op ongelukkig moment

De enige rode vlag van de sessie kwam op naam van Daniel Ricciardo. De Australiër schoot hard van de baan in de zwembad-sectie en kwam met zijn McLaren in de beschermende kussens terecht.

Het was een ongelukkig moment voor Ricciardo om te crashen. Teambaas Zak Brown sprak eerder deze week uit dat hij meer verwacht van de voormalige winnaar in Monaco.

Ricciardo was niet de enige die het moeilijk had op dat punt van het circuit. Ook Sebastian Vettel verloor daar bijna de controle over zijn auto, maar de viervoudig wereldkampioen hield zijn Aston Martin knap uit de vangrails.

42 Ricciardo stapt ongedeerd uit na zware crash in Monaco