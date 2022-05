Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco de vierde tijd gereden. De regerend wereldkampioen moest de beide Ferrari-coureurs en teamgenoot Sergio Pérez voorlaten.

Thuisfavoriet Charles Leclerc klokte de snelste tijd in Monte Carlo. De Ferrari-coureur deed 1.14,531 over een rondje en was daarmee 0,039 seconde sneller dan Pérez in de Red Bull.

Carlos Sainz reed de derde tijd, op 0,070 seconde van zijn teamgenoot. Verstappen gaf 0,181 seconde toe op de snelste tijd. Alle vier de Red Bull en Ferrari-coureurs reden hun snelste ronde op de mediumband. Verstappen en Pérez gebruikten in de sessie ook de harde band, Ferrari niet.

De vijfde tijd werd gereden door Lando Norris in de McLaren. De jonge Brit kampt nog altijd de gevolgen van ontstoken keelamandelen, en sloeg daarom de persconferenties eerder op de vrijdag over. Pierre Gasly werd zesde in de AlphaTauri.

Mercedes werd voorafgaand bij de favorieten gerekend, maar kwam in de eerste training slecht uit de verf. Beide coureurs klaagden over een hevig stuiterende auto, het probleem waarvan het team in Barcelona nog dacht dat ze er afscheid van hadden genomen.

George Russell reed uiteindelijk de achtste tijd. Lewis Hamilton klokte de tiende tijd.

Top tien vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.14,531

2. Sergio Pérez (Red Bull): +0,039

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,070

4. Max Verstappen (Red Bull): +0,181

5. Lando Norris (McLaren): +0,525

6. Pierre Gasly (AlphaTauri): +0,552

7. Daniel Ricciardo (McLaren): +0,626

8. George Russell (Mercedes): +0,680

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +0,856

10. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,968

Verstappen en Leclerc schieten rechtdoor

Eén keer werd de sessie stilgelegd, om de auto van Mick Schumacher voor de ingang van de pitsstraat weg te halen. De Duitser was daar gestrand, waardoor andere coureurs hun team niet konden opzoeken.

Verder waren er de gebruikelijke Monaco-incidentjes. Zowel Leclerc als Verstappen schoten een keer rechtdoor aan het einde van start-finish, maar konden hun auto uit de vangrails houden. Onder andere Kevin Magnussen en Sergio Pérez overkwam hetzelfde.