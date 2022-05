Max Verstappen verwacht tijdens het Grand Prix-weekend in Monaco niet geplaagd te worden door het DRS-probleem dat hem Spanje nog dwarszat. Volgens de WK-leider heeft Red Bull vastgesteld waar het misging.

In Barcelona zei Verstappen dat het een specifiek probleem was van de achtervleugel die hij daar gebruikte. "Die zit dit weekend weer op de auto, maar ik verwacht dat het opgelost is", antwoordde de Limburger vrijdag desgevraagd.

"Het team heeft kunnen achterhalen wat er misging en het is gefikst", legde hij uit. "En mocht het wel weer opspelen, dan is DRS in Monaco toch niet zo belangrijk", zei Verstappen glimlachend.

'Geluk nodig gehad'

De regerend wereldkampioen won de laatste drie races en pakte met de zege in Barcelona de leiding in de WK-stand over van Charles Leclerc. Toch wil Verstappen nog niet van momentum spreken.

"We hebben ook wat geluk nodig gehad", wees hij op de uitvalbeurt van Leclerc in Spanje. "We hadden daar de snelheid ook niet over één ronde en in de race leek Charles bij me weg te lopen. Er is dus nog genoeg te doen", bleef hij realistisch.

Verstappen verwacht sterk Ferrari

Monaco is een afwijkend circuit en daarom niet echt een goed meetmoment, vindt Verstappen. Toch verwacht hij op basis van de eerste paar races dat Ferrari in het prinsdom sterk zal zijn.

"Als ik kijk naar waar ze eerder sterk waren, dan verwacht ik dat ze het hier goed gaan doen", blikte hij vooruit. "Maar we gaan het zien. Uiteindelijk is je belangrijkste kwalificatieronde hier cruciaal. Dus daar draait het allemaal om."