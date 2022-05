Daniel Ricciardo komt er ook in zijn tweede seizoen bij McLaren niet aan te pas tegen teamgenoot Lando Norris. De Australiër vindt het dan ook geen probleem dat teambaas Zak Brown deze week kritiek op hem leverde.

Brown stelde in een interview met Sky Sports dat de coureur tot dusver niet aan de verwachtingen van het team en zichzelf voldoet. "Het is niet onwaar wat Zak zei, dus hij heeft gelijk", reageerde Ricciardo vrijdag in Monaco.

"Ik vat dat dan ook niet persoonlijk op, ik heb een dikke zongebruinde huid. Ik weet zelf ook wel dat ik niet om de tiende plaats hoor te knokken en vind dat ik vooraan mee kan doen. Maar ik haal momenteel nog niet het beste uit mezelf en de auto."

De 32-jarige Ricciardo pakte dit seizoen maar één keer punten, met een zesde plaats voor eigen publiek in Australië. Norris stond op het podium in Imola en reed in totaal al vier keer in de punten.

"Ik moet echt meer uit mezelf halen", vindt de coureur uit Perth. "Soms zie ik waar het aan schort, soms ook niet. Er waren momenten die slecht voor ons uitpakten. Het is vaak een combinatie van factoren."

"Het is lastig om me echt lekker te voelen in deze auto en een knetterende ronde te rijden. Het zou natuurlijk mooi zijn om een halve seconde sneller te zijn. Maar het is een proces om daar te komen."

Monaco mogelijkheid om seizoen om te draaien

Ook in de vorige race in Spanje kwam Ricciardo niet lekker uit de verf. Norris werd achtste, ondanks een flinke ontsteking in zijn keel. Ricciardo kwam niet verder dan de twaalfde plaats.

Na afloop zei hij te hopen dat er iets mis was met de auto, zodat hij het verschil in snelheid met Norris kon verklaren. Dat bleek zo te zijn, vertelde hij op enigszins cryptische wijze in Monaco.

"Er was inderdaad een issue, maar dat is opgelost. Dus het voelt als een verse start", zei Ricciardo zonder in details te treden.

De Australiër ziet de race in Monaco als een mogelijkheid om zijn seizoen om te draaien. "Ik geniet altijd ontzettend van deze race, dus als ik het goede gevoel krijg in de auto, dan is dat mogelijk. Ik hoop dat ik eindelijk al mijn potentieel kan benutten."