Lewis Hamilton mag voorlopig sieraden in de auto blijven dragen tijdens Grand Prix-weekenden in de Formule 1. De FIA heeft de aangekondigde aanscherping van de regels uitgesteld tot eind juni.

Vanaf het moment dat de FIA meldde de coureurs te gaan controleren op sieraden als piercings en ringen, was er weerstand bij de rijders. Hamilton, die meerdere piercings draagt, was een van de grootste tegenstanders, maar ook enkele collega's vielen hem bij.

De FIA wil dat er geen sieraden worden gedragen, omdat dit vooral in het geval van brand gevaarlijk is. Metalen voorwerpen op de huid kunnen snel heet worden en flinke brandwonden achterlaten. De protesterende coureurs stelden dat dit hun eigen verantwoordelijkheid is.

Als gevolg van de commotie is de medische commissie in gesprek gegaan met de rijders. "Het is positief dat ze met ons willen samenwerken op dit gebied", liet Hamilton vrijdag bij de Grand Prix van Monaco in een eerste reactie weten.

Lewis Hamilton verscheen nog niet zo lang geleden - bewust - met veel horloges op een persconferentie. Foto: Getty Images

'Er wordt al te veel tijd en aandacht aan dit onderwerp besteed'

Hamilton blijft het onbegrijpelijk vinden dat de regels worden aangescherpt. "Ik rij al sinds 2007 in de Formule 1 en nooit was het een probleem. Ik zie niet in waarom dat nu wel zo zou moeten zijn."

Hamilton liet weten dat hij de sieraden in zijn oor wel heeft verwijderd. "Dat doe ik altijd, maar mijn neusring zit er nog. Ik ben vooral bang dat ze zich hier elk weekend druk om gaan maken. Er wordt al te veel tijd en aandacht aan dit onderwerp besteed. De Formule 1 heeft grotere problemen dan dit."

Het is vooral Hamilton die zich hard maakt om de regels niet te verzwaren, maar er zijn ook coureurs die graag met hun trouwring willen racen. Mogelijk zal de FIA een uitzondering maken voor trouwringen.