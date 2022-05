Red Bull liet er in Barcelona geen misverstand over bestaan dat Max Verstappen binnen het team de eerste coureur is: Sergio Pérez moest twee keer plaatsmaken voor hem. Ferrari nam zulke besluiten nog niet en volgens Charles Leclerc is dat ook niet nodig.

"Bij Red Bull is het duidelijk hoe de verhoudingen liggen en dat al vroeg in het seizoen", viel ook Leclerc op.

De Monegask blikte donderdag vooruit op zijn thuisrace. Een scenario waarin Carlos Sainz moet plaatsmaken voor hem ziet de Ferrari-coureur niet voor zich.

"Bij ons heb ik er nog niets over gehoord", antwoordde Leclerc desgevraagd. "Ik heb het er ook niet met Mattia Binotto over gehad. Maar ik wil daar ook helemaal niet van afhankelijk zijn. Als ik het allemaal goed doe, heb ik sowieso een kans op de titel."

'Verwacht Carlos snel weer vooraan'

Leclerc stond er dit seizoen vaak alleen voor in de strijd vooraan. Alleen in Bahrein werd Sainz tweede, al was dat na een uitvalbeurt van Verstappen. Verder viel de Spanjaard vooral zelf uit of kon hij Leclerc simpelweg niet bijhouden.

"Ik weet dat Carlos heel snel weer vooraan gaat meedoen", zei Leclerc vol vertrouwen. "Hij is heel sterk, maar heeft iets meer moeite om zich aan te passen aan deze auto. Die past misschien wat beter bij mijn rijstijl. Ik rij met balans in de auto waarmee de achterkant wat minder grip heeft, daar voel ik me lekker bij", beschreef de 24-jarige thuisfavoriet het gedrag van zijn auto. "Maar ik weet niet of daarin het probleem zit voor Carlos."

Leclerc rekent zichzelf tot de favorieten voor de overwinning in Monaco. "Als we een perfect weekend hebben, dan wel ja", zei hij, verwijzend naar zijn uitvalbeurt van een week geleden in Spanje. Dat kostte de Ferrari-coureur een zekere overwinning.

Ferrari achterhaalde oorzaak uitvalbeurt in Spanje

Op de thuisbasis in Maranello werd zijn motor grondig onderzocht. Daaruit bleek dat er een oververhittingsprobleem was met de turbo en de MGU-H, het hybride onderdeel dat de hitte van de uitlaatgassen omzet in energie. Of Leclerc in Monaco een volledig nieuwe motor krijgt, wilde hij nog niet zeggen.

"Gelukkig weet het team waar het vandaan komt, dus ik hoop dat het niet meer voorkomt. Al weet ik het niet zeker. Ik heb er alle vertrouwen in dat het team daar alles aan doet", was alles wat de Monegask zei over zijn technische problemen.

Leclerc verwacht wel verrassingen in Monaco. Als voorbeeld haalt hij zijn eigen poleposition in 2021 aan. "Toen hadden wij helemaal geen geweldig seizoen, maar waren we hier wel heel competitief. Dat was misschien wel ons beste weekend, hoewel ik uiteindelijk niet van start ging.

Tijden GP Monaco Eerste vrije training: vrijdag 14.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 17.00 uur

Derde vrije training: 13.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 16.00 uur

Race: zondag 15.00 uur