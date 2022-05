Ferrari moet na de uitvalbeurt van Charles Leclerc in de Grand Prix van Spanje twee motorcomponenten vervangen. Het gaat om de turbo en de MGU-H, zo laat de Italiaanse renstal maandag weten.

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Volgens Ferrari zijn de MGU-H en turbo dusdanig beschadigd dat deze niet meer te repareren zijn. Voor Leclerc betekent dit dat hij voor beide onderdelen moet teruggrijpen op een eerder gebruikte turbo of MGU-H. Eerder dit seizoen had Ferrari beide onderdelen op de auto van Leclerc al een keer vervangen. Een ander alternatief is dat de Monegask zijn derde turbo en MGU-H moet inzetten.

Kiezen Ferrari en Leclerc voor die laatste optie, dan liggen er waarschijnlijk later dit seizoen gridstraffen op de loer. Iedere coureur mag dit jaar ongestraft slechts drie turbo's en MGU-H's gebruiken. Bij de inzet van een vierde onderdeel volgt een gridstraf.

De MGU-H (een afkorting van Motor Generator Unit-Heat) is een complex onderdeel van de krachtbron en zorgt ervoor dat de hitte van de uitlaat wordt omgezet in elektrisch vermogen. Deze wordt in combinatie met de turbo gebruikt.

Verstappen hoeft nog niet te vrezen voor gridstraffen

Max Verstappen hoeft voorlopig nog niet bang te zijn voor eventuele gridstraffen. Ondanks twee uitvalbeurten gebruikte de Nederlander in Spanje nog altijd zijn eerste krachtbron.

Leclerc reed zondag riant aan de leiding op het Circuit de Barcelona-Catalunya toen zijn Ferrari de geest gaf. Verstappen profiteerde optimaal en sloeg met een Grand Prix-zege en de leiding in het WK-klassement een dubbelslag. Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend al vervolgd met de Grand Prix van Monaco.