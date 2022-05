Lewis Hamilton hield zondag een heel bevredigend gevoel over aan de Grand Prix van Spanje. De coureur van Mercedes viel in de beginfase ver terug door een lekke band, maar finishte knap als vijfde in Barcelona.

"Zo'n race als deze voelt een overwinning. Eigenlijk voelt het nog beter dan een zege als je van zo ver moet komen", zei een trotse Hamilton volgens de BBC. "Met zo'n comeback leek het wel op een van mijn races van vroeger. Het is geweldig."

Door zijn lekke band in de eerste ronde - Hamilton en Haas-coureur Kevin Magnussen raakten elkaar - moest de zevenvoudig wereldkampioen de pits in en zakte hij naar de negentiende plek. Hamilton had op dat moment geen hoop meer op een goed resultaat en opperde om de race te staken en de motor te sparen.

"Ik dacht dat het onmogelijk zou zijn om nog in de punten te eindigen, maar het team zei dat ik voor de achtste plek aan het strijden was. Ik dacht dat ze veel te optimistisch waren. Ik ben blij dat we zijn doorgegaan. Het laat nog maar eens zien dat je nooit moet opgeven."

122 Samenvatting van de door Verstappen gewonnen GP van Spanje

'Ik had met de Red Bulls kunnen strijden'

De comeback van Hamilton en derde plek van teamgenoot George Russell laten zien dat Mercedes op de weg terug is na een teleurstellende start van het seizoen. Door de doorgevoerde update in Spanje lijken veel grote problemen, zoals het stuiteren van de auto (porpoising), verleden tijd.

"De snelheid is veel beter en de auto is fijner in de race. We moeten nog wel wat verbeteren in de kwalificatie. Maar zonder dat probleem bij de start had ik met de Red Bulls kunnen strijden", stelt de 37-jarige Hamilton, die dit seizoen slechts één keer het podium haalde.

Teambaas Toto Wolff spreekt van een "zeer aangenaam weekend met veel positieve signalen". "De inhaalrace van Lewis was fantastisch. Als coureur is het altijd moeilijk als je op een achterstand van vijftig seconden staat, maar we geven nooit op. Zijn tempo aan het einde was verbluffend. Hij had voor de overwinning kunnen racen."

Mercedes kan zondag laten zien dat de stijgende lijn in Spanje geen incident is, want dan gaat het Formule 1-seizoen verder met de Grand Prix van Monaco. "We hebben het potentieel van de auto laten zien en dit was een waardevolle dag voor ons om auto's te vergelijken. Er ligt absoluut nog meer in het vooruitzicht", besloot Wolff.