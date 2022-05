Lando Norris heeft zondag met ontstoken amandelen de Grand Prix van Spanje gereden. Hoewel hij fysiek totaal niet in orde was, kwam de McLaren-coureur als achtste over de finish.

"Het was ontzettend zwaar vandaag", zei de 22-jarige Norris, die vervolgens onthulde dat hij het hele weekend kampte met ontstoken amandelen. "Ik voelde me voor de race al ontzettend slecht. Daar kwam de hoge temperatuur ook nog eens bij, waardoor dit voor mij voelde als mijn zwaarste race ooit."

Op videobeelden was te zien dat Norris vlak voor de start nog moest overgeven. "Ik heb het gevoel alsof ik dit hele weekend achter de feiten aanloop", vervolgde hij. "Omdat ik ziek ben, heb ik ook meerdere teambesprekingen gemist. Ik was ook minder goed voorbereid dan bij andere Grands Prix."

Om die redenen kon Norris goed leven met zijn achtste plek. Hij begon de door Max Verstappen gewonnen race als elfde en maakte gaandeweg de Grand Prix drie plekken goed. Zijn teamgenoot Daniel Ricciardo kwam als elfde over de finish.

Dokter hield Norris in de gaten

Teambaas Andreas Seidl was lovend over de prestatie van Norris. "Hij zat er na afloop van de race flink doorheen en dat was ook logisch gezien zijn fysieke gesteldheid", zei de Duitser.

Volgens Seidl werd Norris het hele weekend in de gaten gehouden door de teamarts. "Zijn wil om te racen valt te prijzen, maar tegelijkertijd is het belangrijk dat de dokter hem goed in de gaten houdt en ingrijpt als dat moet. Zijn gezondheid gaat boven alles."

"Het belangrijkste voor nu is dat hij in de komende dagen goed rust houdt en dan krijgen we hem hopelijk weer fit terug voor de Grand Prix van Monaco."

De Grand Prix in het prinsdom staat over een week al op het programma. Vorig jaar pakte Verstappen de zege in de straten van Monte Carlo.