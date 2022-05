George Russell pakte zondag met zijn Mercedes voor de tweede keer in 2022 een podiumplaats. Eerder deed hij dat in Australië, maar de derde plek in Spanje betekende meer voor de Engelsman.

"Deze was terecht", liet Russell na afloop weten. "Het voelt geweldig om op het podium te staan. Het laat zien hoeveel werk er gedaan wordt in de fabriek."

Mercedes verscheen donderdag met een flinke update in Spanje, en die wierp zijn vruchten af. Zowel Russell als zijn teamgenoot Lewis Hamilton liet zien dat Mercedes veel minder last heeft van het stuiteren op de rechte stukken en zodoende weer vooruit kan kijken.

"We hebben als team echt een bladzijde omgeslagen. We weten dat er nog meer uit deze auto te halen valt. Uiteindelijk is dit een seizoen van problemen oplossen geworden", aldus Russell.

"Daar zijn we vooral mee bezig geweest, in plaats van de auto echt sneller maken. Nu hebben we de grootste problemen eindelijk opgelost en kunnen we de auto echt verbeteren."

De 24-jarige Brit heeft dit seizoen dan ook niet helemaal opgegeven. "We lopen zes races achter, maar ik zou niet weten waarom we niet nog terug kunnen komen."

122 Samenvatting van de door Verstappen gewonnen GP van Spanje

'Dit zijn geen leuke races'

Hoewel Mercedes in Spanje inderdaad beter voor de dag kwam, profiteerde Russell ook een beetje van de uitvalbeurt van Charles Leclerc in zijn Ferrari. Dat is geen toeval, vond Russell. "We zeggen steeds dat we er aan het einde bij moeten zitten om de scherven van anderen op te rapen."

Russell vroeg veel van auto, die de hele race op de limiet werd gebruikt. "Maar het team heeft ons binnen de grenzen gehouden, zodat we niet uitvielen. Dit zijn geen leuke races, in deze hete omstandigheden. Maar als je er goed mee omgaat, kun je wel het verschil maken."

Vooral toen Max Verstappen achter hem aansloot, liepen wat metertjes van de Mercedes in het rood. "Het was echt een beetje jongleren", aldus Russell. "De banden werden te heet, de motor raakte oververhit. En toch wilde ik hem achter me houden."

De door een DRS-probleem geplaagde Verstappen zat lange tijd klem achter de Mercedes. Eén keer was hij Russell bijna voorbij, maar die aanval sloeg de Engelsman af. "Dat was een mooi gevecht", blikte Russell terug.

"We hebben voor het eerst in 2011 samen geracet. Het was mooi om dat nu weer te doen. Ik ben hier om te winnen en om te knokken, dus ik ging het hem natuurlijk niet makkelijk maken. Hij was duidelijk sneller, ondanks zijn DRS-probleem. Maar het was hard en eerlijk racen, en dat willen we zien in de Formule 1."