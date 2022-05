Sergio Pérez was ondanks zijn tweede plek in de Grand Prix van Spanje niet tevreden over het verloop van zijn race. De Mexicaan baalde dat hij aan de kant moest voor Max Verstappen en wil daarom uitleg van zijn team.

"Ik denk dat ik het vandaag verdiende om te winnen", vertelde de 32-jarige Pérez bij Sky Sports. "Aan het begin van de race gaf ik mijn positie op met het idee dat ik die plek later weer terug zou krijgen, maar toen werden de strategieën opeens aangepast. De strategie van Max bleek overduidelijk de betere te zijn."

Pérez ging in de tiende ronde aan de kant voor Verstappen, die even daarvoor in het grind was gevlogen en daardoor van de tweede naar de vierde plek terugviel. Pérez zat vast achter Russell en wilde Verstappen de mogelijkheid geven om de Mercedes-coureur aan te vallen.

Verstappen kampte echter met problemen aan zijn DRS-systeem en was niet bij machte om Russell in te halen. Na de pitstops sloot Pérez weer aan bij Verstappen en Russell, maar de Mexicaan kreeg zijn positie niet terug van de Nederlander.

In de slotfase kwam Verstappen opnieuw achter Pérez terecht. De tweevoudig Grand Prix-winnaar werd opgedragen om Verstappen niet op te houden en gaf over de boordradio aan dat hij dat "niet eerlijk" vond. Toch ging Pérez aan de kant, waarna Verstappens zege niet meer in gevaar kwam.

54 Verstappen wint GP van Spanje, Pérez tweede en Russell derde

'Wil een aantal dingen met het team bespreken'

Hoewel Pérez benadrukte blij te zijn met het teamresultaat hoopt hij nog wel uitleg te krijgen van zijn team. "Er is een aantal dingen die ik intern met het team wil bespreken, zodat ik kan begrijpen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt", vervolgde hij.

"Als ik aan het rijden ben is het lastig om het grotere plaatje te zien. Ik wil niet zeggen dat ik het slachtoffer ben geworden van teamorders, ik wil gewoon begrijpen waarom de strategieën opeens werden aangepast

Door zijn zege nam Verstappen de WK-leiding over van Leclerc. De Red Bull-coureur heeft zes punten meer dan zijn concurrent van Ferrari (110 om 104 punten). Het Formule 1-seizoen wordt volgende week al vervolgd met de Grand Prix van Monaco.