Max Verstappen is vanzelfsprekend erg blij met zijn overwinning in de Grand Prix van Spanje. De Red Bull Racing-coureur profiteerde op Circuit de Barcelona-Catalunya maximaal van een uitvalbeurt van Charles Leclerc.

Tot de uitvalbeurt van Leclerc zag het er niet heel goed uit voor Verstappen, die van de baan was geschoven en met een haperend DRS-systeem kampte. Hij vocht op dat moment met Mercedes-rijder George Russell om de tweede plek.

"Het begin was best frustrerend, maar uiteindelijk hebben we voor de juiste strategie gekozen. Daardoor kwamen we uiteindelijk op de eerste plek terecht", zei Verstappen naderhand tegen Viaplay.

De Nederlander baalde er flink van dat hij lang achter Russell zat. "Ik verloor heel veel tijd en had heel vaak kans om hem in te halen, alleen dan werkte mijn DRS niet. Dan word je redelijk gefrustreerd."

Verstappen werd voorbijgelaten door Pérez

Na zijn laatste pitstop naar mediumbanden moest Verstappen alleen nog teamgenoot Pérez voorbij. De Mexicaan maakte mopperend plaats voor de regerend wereldkampioen.

"We reden op andere banden. Als hij me er daar niet langs had gelaten, had ik hem wel op andere plekken ingehaald", zei Verstappen over dat moment. "Maar je wil als team niet dat er tijd verloren wordt en dat beide coureurs met elkaar vechten, terwijl ze op een andere strategie zitten."

Verstappen, die voor het eerst sinds zijn historische overwinning in 2016 de beste was in Barcelona, heeft in de WK-stand nu een voorsprong van zes punten op zijn concurrent Leclerc.

Het podium werd in Spanje gecompleteerd door Russell. De volgende Grand Prix is komende zondag in Monaco.