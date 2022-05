Max Verstappen is vanzelfsprekend erg blij met zijn overwinning in de Grand Prix van Spanje. De Red Bull Racing-coureur profiteerde op Circuit de Barcelona-Catalunya maximaal van een uitvalbeurt van Charles Leclerc.

Tot de uitvalbeurt van Leclerc zag het er niet heel goed uit voor Verstappen, die van de baan was geschoven en met een haperend DRS-systeem kampte. Hij vocht op dat moment met Mercedes-rijder George Russell om de tweede plek.

"Ik schoof van de baan door een windvlaag. Daarna wilde ik Russell voorbij, maar de DRS werkte niet altijd. Dat maakte het moeilijk", zei de 24-jarige Verstappen direct na de race in een eerste reactie.

"We reden daarna ons eigen tempo en dat ging goed. Het was een moeizaam begin met een mooi einde. Ik probeerde gefocust te blijven en ben heel blij voor mezelf én voor 'Checo' (zijn teamgenoot Sergio Pérez, die tweede werd, red.). Het is een mooie dag voor het team."

Volg nieuws over Max Verstappen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Max Verstappen

Verstappen, die voor het eerst sinds zijn historische overwinning in 2016 de beste was in Barcelona, heeft in de WK-stand nu een voorsprong van zes punten op zijn concurrent Leclerc.

Het podium werd in Spanje gecompleteerd door Russell. De volgende Grand Prix is komende zondag in Monaco.