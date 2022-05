Charles Leclerc is zondag halverwege de Grand Prix van Spanje uitgevallen met motorproblemen. De Monegask, die op de eerste plaats reed toen zijn Ferrari stilviel, raakte de leiding in de WK-stand kwijt aan winnaar Max Verstappen.

"Ik zag het niet aankomen", zei Leclerc tegen Sky Sports over zijn uitvalbeurt. "Ik raakte opeens alle power kwijt. Het is zonde, maar op dit soort momenten kan ik niks anders doen dan naar de positieve punten kijken en daar waren er genoeg van dit weekend."

Leclerc begon op het Circuit de Barcelona-Catalunya vanaf poleposition en leek op weg naar een overtuigende zege, ook doordat Verstappen in de beginfase even van de baan schoot en net als zaterdag in de kwalificatie problemen had met zijn DRS-systeem.

Maar met nog 39 van de 66 rondes te gaan begon Leclerc opeens langzaam te rijden. Hij stuurde zijn auto de pits in en kon niet verder. Ferrari meldde in een eerste reactie dat het om "problemen met de motor" ging.

"Ik weet niet meer dan dat", aldus Leclerc. "We moeten uitvinden wat het probleem is, want we kunnen het ons niet veroorloven dat het dit seizoen heel vaak voorkomt."

Leclerc verspeelde door zijn uitvalbeurt uiterst kostbare punten in de strijd om het wereldkampioenschap. Zijn grote concurrent Verstappen won de GP van Spanje en nam de leiding in de WK-stand over. De Nederlander heeft een voorsprong van zes punten op nummer twee Leclerc.

26 Leclerc valt vanaf P1 uit met problemen