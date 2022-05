"Het was niet makkelijk vandaag", zegt Max Verstappen. "Ik schoot van de baan, omdat ik werd gegrepen door een windvlaag. Daarna zat ik vast in een treintje. Dat kwam ook omdat mijn DRS niet altijd werkte, dat maakte het moeilijk. We moesten daarna ons eigen tempo rijden en dat lukte goed. Het was een moeilijke race, maar we hebben het geflikt. Ik ben heel blij voor het team ook dat Checo ook als tweede is geëindigd. We hebben heel goede zaken gedaan vandaag."