Max Verstappen heeft zondag na een moeizame race de Grand Prix van Spanje gewonnen. Na een ritje door de grindbak en problemen met zijn DRS-systeem zag het er slecht uit voor de Nederlander, maar het was uiteindelijk Charles Leclerc die een makkelijke zege in rook op zag gaan. Zijn Ferrari gaf de geest.

Door de zege van Verstappen in Barcelona komt de regerend wereldkampioen op 110 WK-punten. Daarmee gaat hij voor het eerst dit seizoen aan de leiding in de strijd om de rijderstitel. Leclerc blijft steken op 104 punten.

Sergio Pérez maakte met een tweede plaats het succes compleet voor Red Bull, waarmee ook de leiding in het constructeurskampioenschap werd overgenomen. De formatie van Verstappen heeft nu 192 punten, Ferrari 169 punten.

George Russell verscheen na een sterk optreden voor de tweede keer in zijn debuutseizoen voor Mercedes op het podium. Het in de problemen verkerende topteam lijkt op de weg terug, ook al profiteerde Russell eveneens van de problemen bij Ferrari.

26 Leclerc valt vanaf P1 uit met problemen

Sainz beleeft moeilijke dag voor eigen publiek

Dat zag niet alleen Leclerc uitvallen, maar ook Carlos Sainz een moeilijke middag beleven. De Spanjaard schoot na een slechte start al vroeg in de race van de baan in bocht 4. Dat kwam Verstappen een ronde later ook, maar de Nederlander knokte zich fraai terug.

Daar kwam bij Sainz minder van terecht. De Spanjaard werd voor eigen publiek vierde, nadat hij in de slotfase eerst nog werd ingehaald door Lewis Hamilton. Die liep in de openingsronde een lekke band op na een aanvaring met Kevin Magnussen en wilde eigenlijk opgeven.

Het team vertelde de zevenvoudig wereldkampioen dat hij door moest gaan, wat Hamilton vervolgens succesvol deed. Maar in de slotronden kreeg de Mercedes van de Brit een probleem, waardoor Sainz hem toch weer kon passeren en alsnog vierde werd.

Top tien GP van Spanje 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7. Esteban Ocon (Alpine)

8. Lando Norris (McLaren)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Verstappen heeft kleine problemen, maar profiteert van pech bij Leclerc

Vanaf de tweede plaats startend kon Verstappen Leclerc niet inhalen bij de start. In de openingsfase bleef de Nederlander wel in het spoor van de Ferrari, tot hij in de achtste ronde van de baan schoot en door de grindbak moest.



De regerend wereldkampioen kwam daardoor achter Russell en teamgenoot Pérez terecht. De Mexicaan maakte snel plaats, maar de Mercedes van Russell bleek taai om te passeren. Verstappen werd geplaagd door een probleem aan zijn DRS-syteem, wat hem in de kwalificatie zaterdag ook al dwarszat. Hij kwam Russell daardoor niet voorbij.

De wedstrijd kantelde toen Charles Leclerc in de 27e ronde opeens vaart minderde. Tot grote ontzetting van de Monegask moest hij zijn Ferrari in de pitbox parkeren, waar zijn team een motorpobleem vaststelde.

Verstappen en Pérez zitten klem achter Russell Verstappen en Pérez zitten klem achter Russell Foto: Getty Images

Indrukwekkende 'stint' op softbanden helpt Verstappen aan zege

Red Bull reageerde direct door Verstappen naar binnen te halen voor een setje softbanden. Daarop reed de Limburger een reeks ronden die hem uiteindelijk de zege brachten. Hij haalde onder meer Valtteri Bottas buitenom in en ging ook Russell alsnog voorbij.

Uiteindelijk pakte het strategisch goed uit voor Verstappen. Na zijn laatste pitstop naar mediumbanden moest de Red Bull-coureur alleen nog zijn teammaat Pérez voorbij, die mopperend plaatsmaakte.

Verstappen hoefde de resterende ronden daarna alleen nog maar uit te rijden. Pérez stopte nog wel een keer voor een set softbanden, waarmee hij het puntje voor de snelste rondetijd afsnoepte van zijn teamgenoot. Het was een klein goedmakertje voor de Mexicaan, die twee keer aan de kant moest voor Verstappen.

Volgend weekend komen de coureurs weer in actie. Dan staat de Grand Prix van Monaco op het programma.