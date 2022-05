Charles Leclerc heeft goede hoop dat hij Max Verstappen zondag achter zich kan houden bij de Grand Prix van Spanje. De Monegask pakte zaterdag poleposition op Circuit de Barcelona-Catalunya en troefde Verstappen (tweede) af in de kwalificatie.

"De omstandigheden waren niet makkelijk", vertelde Leclerc, die aan het begin van Q3 nog was gespind, bij F1TV. "Door dat foutje had ik maar één kans om een goede ronde te rijden, dus de druk stond er vol op. Gelukkig kon ik het afmaken."

Omdat Leclerc was gespind en hij daardoor geen tijd had genoteerd, stond hij bij het ingaan van de slotminuut van de kwalificatie nog op de tiende plek. De WK-leider werkte daarna een foutloze ronde af en was verreweg het snelst. Carlos Sainz eindigde op de derde positie.

Leclerc moest bij de laatste twee Grands Prix de zege aan Verstappen laten en had met name in Miami veel last van bandenslijtage. "Het managen van de banden gaat de doorslag geven morgen", zei de Ferrari-coureur.

"De afgelopen races hebben we gezien dat bandenslijtage een van de zwakke punten van onze auto is, zeker vergeleken met Red Bull. We hebben de auto compleet veranderd na de trainingen van gisteren om ervoor te zorgen dat de bandenslijtage zoveel mogelijk beperkt blijft."

32 Bekijk hier hoe Charles Leclerc pole position pakt in Barcelona

Ferrari werkt als een van weinige teams long runs tijdens training af

Anders dan de meeste andere teams werkte Ferrari zaterdagochtend tijdens de derde training long runs af om te testen of de aanpassingen het nodige effect hadden. "Vanmorgen zag het er inderdaad al een stuk beter uit dan gisteren, maar we weten niet in hoeverre de anderen ook nog dingen hebben aangepast. We zullen op ons best moeten zijn om te winnen."

De Grand Prix van Spanje, de zesde race van het Formule 1-seizoen, begint zondag om 15.00 uur. Leclerc verdedigt in het kampioenschap een voorsprong van negentien punten op Verstappen (104 om 85).