Lewis Hamilton ziet eindelijk licht aan het einde van de tunnel. De Mercedes van de zevenvoudig wereldkampioen liet in Barcelona de broodnodige vooruitgang zien. Er was veel minder gestuiter en de rondetijden waren beter.

"Natuurlijk sta ik met de zesde tijd op dezelfde positie als bij de vorige race, maar we gaan wel vooruit", blikte de Brit zaterdag lachend terug op de kwalificatie in Spanje.

Het belangrijkste doel van de grote update die Mercedes meenam naar Catalonië was om de auto van porpoising af te helpen. Sinds de seizoensstart worden Hamilton en teamgenoot George Russell flink geplaagd door het aerodynamische gestuiter.

"We hebben nu geen last meer van gestuiter in een rechte lijn. Dat is echt een gigantisch verschil", stelde Hamilton tevreden vast. "In bocht 3 en bocht 9 stuitert de auto nog wel. Dus we moeten daar nog wel wat aan doen, maar de auto is veel sneller."

In het tweede deel van de kwalificatie stonden beide Mercedes-coureurs zelfs kortstondig bovenaan de tijdenlijst. Dat was wel te verklaren doordat zowel Max Verstappen als Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz op oudere banden reden.

"Toch was het echt even lekker voor ons", vond Hamilton. "Het is geweldig om te zien dat we stappen vooruitmaken. Dat is een reden om te glimlachen."

Wachten op nieuwe onderdelen

Hamilton vertrouwt erop dat Mercedes de lijn nu ook kan doortrekken. "We hebben vijf races last gehad van porpoising en nu zien we dan eindelijk vooruitgang. We weten nu welke kant we op moeten met de auto. Nu is het wachten op de engineers en aerodynamici om met meer nieuwe onderdelen te komen."

Met 68 punten achterstand in het rijderskampioenschap op Leclerc is de titel volgens de Engelsman desondanks ver uit zicht. "Daar denk ik helemaal niet aan, laten we niet te hard van stapel lopen. George staat nog altijd vierde en ik zesde. We hebben nog steeds problemen met de auto."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.