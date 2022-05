Max Verstappen is niet ontevreden met zijn tweede plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Red Bull-coureur moest zaterdag alleen Charles Leclerc voor zich dulden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verstappen probeerde met een laatste run nog onder de 1.18,750 van Leclerc te duiken, maar kon zijn ronde niet afmaken. Nadat de Nederlander had aangezet, gaf hij over de boordradio aan dat hij geen vermogen had. Daarna brak hij gelijk zijn ronde af.

"Het is moeilijk te zeggen of ik pole had gepakt als we geen problemen hadden gehad", zei de 24-jarige Verstappen. "Ik kon mijn laatste ronde niet afmaken en verloor opeens veel vermogen. Het lijkt erop dat mijn DRS niet werkte."

Door de problemen van Verstappen kwam poleposition niet in gevaar voor Leclerc, die zijn teamgenoot Carlos Sainz (1.19,166) de derde tijd zag noteren. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez (1.19,420) klokte de vijfde tijd.

"Het is jammer, maar over het algemeen is het nog steeds een goede prestatie dat we hier op de eerste startrij staan. Al had ik natuurlijk wel die laatste ronde af willen maken", zei Verstappen, die zelf niet verder kwam dan 1.19,073.

Max Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Max Verstappen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Foto: Getty Images

Verstappen: 'Kan ook kans afwachten'

Ondanks de problemen is Verstappen te spreken over de snelheid van de auto. "Onze racepace is vrij goed", zei hij. "Ik denk dat Ferrari wel wat rondetijd heeft gevonden dankzij hun updates. Wij hebben niet veel nieuws hier."

"De start kan morgen cruciaal zijn, maar toen ik vorig jaar de leiding pakte, won ik uiteindelijk niet. Als ik niet meteen de leiding kan pakken, wacht ik daarom mijn kans af."

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur. Verstappen begint de race in Spanje met een achterstand van negentien punten op WK-leider Charles Leclerc.