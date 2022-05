Charles Leclerc start de Grand Prix van Spanje zondag vanaf poleposition. Max Verstappen reed tijdens de kwalificatie in Barcelona de tweede tijd. Bij zijn laatste poging werd de regerend wereldkampioen geplaagd door een probleem aan de Red Bull.

Het was juist Leclerc die bij zijn eerste poging in Q3 in de fout ging. De Monegask spinde bij het ingaan van de laatste bocht. Ondertussen zette Verstappen de snelste tijd op de klokken.

Bij zijn laatste poging lukte wel alles voor Leclerc. De Ferrari-coureur klokte 1.18,750 en dook daarmee ruim drie tienden onder de tijd van Verstappen. Die kon zijn poleposition ook niet meer verdedigen. Nadat de Nederlander had aangezet, riep hij over de boordradio dat hij geen vermogen had en brak hij gelijk zijn ronde af. Achteraf bleek dat zijn DRS-systeem op dat moment niet open wilde.

Thuisfavoriet Carlos Sainz reed de derde tijd, met achter zich George Russell in de Mercedes. Sergio Pérez start op de vijfde plaats en staat zondag naast Lewis Hamilton. De Mercedes-coureurs kwamen beter voor de dag dan de laatste weken, maar komen nog snelheid tekort om zich echt met de strijd om pole te bemoeien.

Top tien kwalificatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.18,750

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,323

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,416

4. George Russell (Mercedes): +0,643

5. Sergio Pérez (Red Bull): +0,670

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,762

7. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +0,858

8. Kevin Magnussen (Haas): +0,923

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,547

10. Mick Schumacher (Haas): +1,618

Schumacher voor het eerst in slotdeel kwalificatie

Mick Schumacher kwam voor het eerst in zijn loopbaan in het slotdeel van de kwalificatie terecht. De Duitser had dat mede te danken aan Lando Norris, die in Q2 over de baanlimiet ging en zo zijn rondetijd kwijtraakte. Schumacher reed met zijn Haas uiteindelijk naar de tiende startpositie.

Voor lokale held Fernando Alonso was het een moeizame kwalificatie. De veertigjarige Spanjaard moest al in het eerste deel het veld ruimen en start zondag als zeventiende. Collega-wereldkampioen Sebastian Vettel verging het niet veel beter. Tot zijn eigen ontzetting vloog ook de Duitser er in Q1 al uit. Hij start zondag met zijn Aston Martin als zestiende.

De Grand Prix van Spanje begint zondag om 15.00 uur.