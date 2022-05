Max Verstappen heeft zaterdag in Barcelona de tweede tijd geklokt in de laatste training voor de Grand Prix van Spanje. WK-leider Charles Leclerc was op het Circuit de Barcelona-Catalunya de snelste, terwijl ook Mercedes sterk voor de dag kwam.

Leclerc klokte een tijd van 1.19,772 en was daarmee 0,072 seconde sneller dan Verstappen. De Nederlander was niet veel op de baan te zien in Spanje en reed uiteindelijk elf ronden.

Opvallend was dat Mercedes zich na een sterke vrijdag opnieuw redelijk vooraan liet zien. George Russell reed de derde tijd, op 0,148 seconde van Leclerc. Lewis Hamilton was 0,230 langzamer dan de WK-leider, wat goed was voor de vierde tijd.

Mercedes liet vrijdag al weten dat de updates aan de auto goed hebben uitgepakt. Die zijn er vooral op gericht om de auto minder te laten stuiteren. Op onboardbeelden van vooral Hamilton bleek dat er nog wel sprake is van het zogenoemde porpoising.

Top tien derde training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.19,772

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,072

3. George Russell (Mercedes): +0,148

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,230

5. Carlos Sainz (Ferrari): +0,357

6. Sergio Pérez (Red Bull): +0,488

7. Lando Norris (McLaren): +0,631

8. Kevin Magnussen (Haas): +0,874

9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo): +1,009

10. Esteban Ocon (Alpine): +1,110

Vrijdag bleek al dat Red Bull een goed racetempo heeft

Carlos Sainz, die in de nacht van zaterdag op zondag nog een nieuw chassis van Ferrari had gekregen, klokte de vijfde tijd op iets meer dan drie tienden van zijn teamgenoot. Sergio Pérez gaf een halve seconde toe en werd zesde.

De top van het veld reed in de derde vrije training alleen op de zachte softbanden en hield zich louter bezig met kwalificatiesimulaties.

Vrijdag bleek al uit de racesimulaties dat Verstappen op de mediumbanden een sterk tempo op de baan kan leggen, terwijl Ferrari daarmee moeite had. Volgens teambaas Mattia Binotto is er bij het Italiaanse team hard gewerkt om het racetempo te verbeteren.