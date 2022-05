Nog 7 min (Q3) - Verstappen profiteert en klokt de snelste tijd! Wat een chaos opeens in Barcelona. Leclerc is in de middensector twee tienden rapper dan Verstappen, maar spint in de derde sector en staat nu dus tiende. Uiteraard mag hij zo nog een nieuwe poging doen om zijn tijd te verbeteren, maar hoeveel vertrouwen heeft hij nu nog?