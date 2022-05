Nyck de Vries heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje een goede indruk gemaakt op Williams. Toptechnicus Dave Robson denkt dat de Nederlandse Formule E-kampioen goed genoeg is om in de Formule 1 te rijden.

"Nyck deed het heel goed, hij zette geen wiel verkeerd", zei Robson vrijdag in Barcelona. Daar had De Vries vrijdag een eenmalige kans om te laten zien wat hij in huis heeft.

Volgens Robson maakte Williams het De Vries niet makkelijk. "We stuurden hem naar buiten op de harde band, wat niet het makkelijkste rubber is als je voor het eerst met een auto op pad gaat, maar zo kon hij in ieder geval een reeks ronden rijden. Dat pakte hij goed op."

De Vries stapte daarna over op het rode en zachtste rubber, voor snelle tijden. "We zagen meteen dat hij de banden goed begrijpt. Hij deed alles wat hij moest doen toen hij zijn ronde uit de pits reed om ze goed op te warmen. Dat was indrukwekkend."

Nyck de Vries in de Williams in Barcelona. Nyck de Vries in de Williams in Barcelona. Foto: Getty Images

'Hij heeft wat er gevraagd wordt op dit niveau'

Het commentaar dat de Friese coureur na afloop uitte, was ook bruikbaar voor het team. "Dat kwam aardig overeen met wat we van de vaste coureurs horen", zei Robson. "Dus daar hadden we wel wat aan."

Volgens de Brit was het in principe een eenmalige kans voor De Vries, want Williams heeft geen volgende vrije training gepland voor de Nederlander. Hij liet volgens Robson bij zijn eerste optreden wel genoeg zien om een oordeel te kunnen vellen.

"Met slechts een uur in de auto en niet veel voorbereiding heeft hij het gewoon goed gedaan", loofde de technicus De Vries. "Wat ons betreft heeft Nyck dat wat er gevraagd wordt om competitief te zijn op dit niveau."

Robson vindt daarom dat de regerend Formule E-kampioen een plekje op de Formule 1-grid waard is. "Al zijn dat er wel meer, maar Nyck kan trots zijn op wat hij vrijdag heeft gedaan."