Lewis Hamilton was vrijdag zeer opgetogen na de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Brit eindigde als derde en heeft het gevoel dat zijn team Mercedes duidelijk stappen naar voren heeft gemaakt.

"Ik ben super tevreden met de progressie die we boeken", zei Hamilton voor de camera van Sky Sports. "Ik moet iedereen op de fabriek bedanken dat ze door zijn blijven werken en niet op hebben gegeven. We zijn nog niet het snelst, maar we zijn op de goede weg."

Mercedes, dat met een flink pakket aan updates naar Barcelona is afgereisd, heeft al het hele seizoen last van het zogeheten porpoising, het extreem stuiteren van de auto op de lange rechte stukken. Volgens Hamilton waren die problemen vrijdag grotendeels opgelost.

"Voor de eerste keer dit jaar kon ik zonder dat mijn auto aan het stuiteren was over het rechte stuk rijden", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Op sommige punten is het er nog steeds een beetje, maar het is echt veel beter dan het was. Ik heb het gevoel dat er dit weekend nog meer in de auto zit. Wie weet kunnen we morgen vooraan aansluiting vinden."

Volg Formule 1-nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Formule 1

Mercedes is dit weekend met een flink pakket aan updates naar Barcelona gereisd. Mercedes is dit weekend met een flink pakket aan updates naar Barcelona gereisd. Foto: ANP

Russell iets voorzichtiger dan Hamilton

Mercedes-coureur George Russell, die het met een tweede plaats zelfs nog wat beter deed dan Hamilton, was iets voorzichtiger dan zijn Britse teamgenoot. "Om eerlijk te zijn weet ik nog niet waar we staan", zei de voormalig Formule 2-kampioen.

"Twee weken geleden in Miami stond ik op vrijdag ook bovenaan en toen ging het een dag later een stuk slechter. Nu staan we niet eerste, maar tweede. Tegelijkertijd moet ik wel zeggen dat de auto een stuk minder stuitert dan voorheen."

Charles Leclerc was vrijdag het snelst bij de tweede training in Barcelona, terwijl Max Verstappen als vijfde eindigde. Opvallend genoeg ziet Russell niet Ferrari, maar Red Bull als de favoriet dit weekend. "Als we de data analyseren, ziet Red Bull er heel, heel snel uit", aldus Russell.

"Op basis van hun racesnelheid is Red Bull het te kloppen team. Hopelijk kunnen wij de aansluiting vinden, maar we weten ook dat wij waarschijnlijk met een lagere motorstand dan Red Bull en Ferrari hebben gereden."