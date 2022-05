Max Verstappen hield ondanks zijn vijfde tijd in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Spanje een goed gevoel over aan de eerste dag in Barcelona. De Nederlander was vooral blij met de snelheid over meerdere rondes van de Red Bull.

"Het was vandaag door de hitte lastig om de juiste balans te vinden", vertelde Verstappen bij Sky Sports. "Over één ronde hebben we nog wat werk te verrichten, maar de long runs zagen er goed uit. Daar ben ik erg blij mee, maar we zullen nog een middenweg moeten zien te vinden."

Charles Leclerc besloot de vrijdag als snelste, voor de opvallend sterke Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton. Carlos Sainz eindigde voor Verstappen als vierde.

Verschillende coureurs klaagden tijdens de tweede training over bandenslijtage. Ook Verstappen had daar last van. "Het lijkt alsof iedereen daar moeite mee heeft en ook wij hebben op dat gebied nog werk te doen", vervolgde de nummer twee uit de WK-stand.

"We weten in ieder geval dat het de rest van dit weekend qua weersomstandigheden hetzelfde blijft, dus we kunnen veel progressie boeken met de data die we vandaag hebben verzameld."

Het Grand Prix-weekend in Barcelona wordt zaterdag om 13.00 uur vervolgd met de tweede vrije training. Later op de dag om 16.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 15.00 uur begint de race.