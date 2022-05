Nyck de Vries was lang niet zo nerveus geweest als dat hij vrijdag was voor zijn eerste Formule 1-test bij Williams. De 27-jarige Fries debuteerde in Barcelona tijdens een Grand Prix-weekend en blikte daar tevreden op terug. "Maar er had meer in gezeten."

"Het was een unieke kans", oordeelde De Vries na afloop van de eerste vrije training in het motorhome van Williams. "Ik race natuurlijk al heel lang. Ik strijd regelmatig om overwinningen. Maar debuteren in een Formule 1-weekend is andere koek."

Het was voor de Nederlander een mooie mogelijkheid om eens te laten zien wat hij kan, maar De Vries wilde er ook van genieten. "Dat vergeten we nog weleens in het leven. Het was geweldig om met die andere gasten op de baan te rijden aan het begin van een Grand Prix-weekend. Dat is al iets. Daar ben ik dankbaar voor."

Maar De Vries stapte in bij Williams terwijl er steeds meer geruchten rondgaan over de positie van vaste coureur Nicholas Latifi. De Canadees van steenrijke komaf zou onder druk staan vanwege uitblijvende prestaties en veel incidenten.

"Ik heb er zelf niets over gelezen, maar het team vertelde me in de voorbereiding wel dat er zoiets was verschenen in de media", zei de regerend Formule E-kampioen.

'Was geen specifiek doel om sneller te zijn dan Latifi'

De Vries en Latifi reden de vrije training samen, omdat de Nederlander de auto van Alexander Albon overnam. Uiteindelijk was de debutant 0,091 seconde sneller dan zijn teamgenoot, die al het hele seizoen in de auto rijdt.

"Het was geen specifiek doel om sneller te zijn", relativeerde De Vries het verschil. "Maar het gebeurde gewoon. Ik wil er verder niet te veel waarde aan hechten. Je teammaat is wel je eerste referentiepunt en we zitten nu eenmaal in een competitieve sport."

Het competitieve gevoel brandde zeker bij De Vries, die baalde van het nodige verkeer tijdens zijn snelste ronde. "Ik had wel het gevoel dat er meer in zat. Tegelijkertijd wil ik ook geen excuses hebben. Ik wil het alleen altijd beter doen. Ik ben hier niet alleen om mee te doen, maar wilde ook laten zien wat ik waard ben."

Dat deed hij onder de ogen van zijn ouders, die aanwezig waren in Barcelona. Vooral de aanwezigheid van zijn vader verraste De Vries. "Die was hier opeens. Nadat ik woensdag was vertrokken, is hij naar Monaco gevlogen en sliep hij in mijn appartement, zonder dat ik het wist. Daarna heeft hij mijn auto hiernaartoe gepakt, zonder dat ik het wist. We zijn samen al lang onderweg op deze reis, dus het was wel bijzonder."

"Ik voelde dus wel wat druk", gaf De Vries toe. "Maar zodra je in de auto zit, de motor start en het vizier sluit, dan vergeet je dat allemaal en kom je terug op wat je weet: racen. Daar voel ik me bij op m'n gemak."

'Ik wist dat dit een auto met een sterk karakter is'

Nadat De Vries de pitsstraat was uitgereden, leerde hij de Williams beter kennen. Eerder in de week had hij die in de simulator van het team al even aan de tand gevoeld.

"Ik wist daarom dat dit een auto met een sterk karakter is. De simulatie en de praktijk komen goed overeen. Maar die eigenschappen geven je niet direct het vertrouwen om echt te pushen. Je haalt niet meteen alles uit de auto. Het was het lastigste om je daaraan aan te passen."

Uiteindelijk bracht De Vries het er goed van af, zowel in rondetijden als fysiek. "Ik was beter voorbereid dan ik dacht. Barcelona is best pittig voor de nekspieren", zei hij. Zeker in een Formule 1-auto is dat andere koek dan de elektrische klasse waar hij normaal in rijdt. "Een Formule 1-auto gaat hier harder door bocht negen dan een Formule E-auto voluit op het rechte stuk gaat. Dat is een groot verschil qua belasting."

Tijdschema GP Spanje Derde vrije training: zaterdag 13.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 16.00 uur

Race: zondag 15.00 uur

Leeftijd hoeft geen belemmering te zijn

De grote vraag is hoe het nu verder gaat voor De Vries, die met zijn Formule E-titel op zak en de reserverol bij Mercedes dicht op het vuur zit. De kans om de laatste stap te maken is nu dichterbij dan ooit, maar kan ook snel weer verkeken zijn.

"Ik zie het niet echt zo dat ik nu moet toeslaan om in de Formule 1 te komen", reageerde De Vries desgevraagd. "Ik ben competitief bezig in de Formule E en ik doe ook mee aan het langeafstandsracen. Ik ben gewoon dankbaar dat ik deze kans krijg. We zien wel wat de toekomst brengt. Daar heb ik uiteindelijk geen controle over."

Dat hij met zijn 27 jaar al redelijk op leeftijd is voor een 'rookie', hoeft daarbij geen belemmering te zijn, vond De Vries. "Ik zie er jong uit, ik kan makkelijk door voor 22."