Het team van Aston Martin heeft voor de Spaanse Grand Prix een flinke update op de auto, met onder meer volledig herziene sidepods. Die lijken flink op de sidepods op de Red Bull van Max Verstappen. Het team van de Nederlander klaagde dan ook bij de FIA, maar volgens de handhaver opereert het Britse team binnen de regels.

De FIA bekeek onder meer de tekeningen van de sidepods en kwam tot de conclusie dat er genoeg verschillen zijn met die op de Red Bull. Het is dus een eigen ontwerp, dat "sterk geïnspireerd is op dat van een concurrent". En dat mag, zo staat in de regels.

In de sidepods huist onder meer de koeling van de motor. Ze spelen een cruciale rol in de aerodynamische werking van de auto. Aston Martin begon het seizoen met een ander ontwerp, maar is door slechte prestaties overgestapt naar de vorm die Red Bull op de auto heeft.

Red Bull laat in een reactie weten de bevindingen van de FIA met "interesse te hebben ontvangen". De renstal van Verstappen noemt "imitatie de beste vorm van vlijerij". Het team zou het zorgwekkend vinden als blijkt dat Aston Martin daadwerkelijk de beschikking had over belangrijke informatie over de sidepods van Red Bull. Daarvoor is echter geen bewijs.

Hoofd aerodynamica stapte over van Red Bull naar Aston Martin

Dat Aston Martin onderdelen van Red Bull kopieert, is extra saillant omdat hoofd aerodynamica Dan Fallows deze winter naar het team verhuisde. Hij was de jaren ervoor in dienst bij Red Bull.

Aston Martin, dat voorheen door het leven ging als Racing Point, heeft al een reputatie wat betreft kopieërgedrag. In 2020 verscheen het team aan de start met een volledige kopie van de Mercedes van 2019. Die auto werd toen gekscherend de 'roze Mercedes' genoemd. Ook met die stunt kwam het team toen weg.