Max Verstappen is de eerste vrije training vrijdag in Spanje als derde geëindigd achter de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Nyck de Vries maakte een goede beurt door in zijn eerste training ooit sneller te zijn dan teamgenoot Nicholas Latifi.

De Vries mocht bij Williams de eerste vrije training in de auto van Alexander Albon rijden en deed dat naar behoren. Hij was niet alleen nipt sneller dan Latifi, de 27-jarige Nederlander maakte ook geen fouten. Zijn tijd van 1.22,930 was goed voor de achttiende klassering.

Daarmee was De Vries 0,091 seconden sneller dan de ronde van Latifi. De Canadees staat bij Williams onder druk omdat hij niet presteert en wel veel crashes veroorzaakt.

Top tien eerste vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.19,828

2. Carlos Sainz (Ferrari): +0,079

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,336

4. George Russell (Mercedes): +0,762

5. Fernando Alonso (Alpine): +0,940

6. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,983

7. Lando Norris (McLaren): +1,451

8. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,594

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,909

10. Yuki Tsunoda (Alpine): +1,968

Verstappen snel op hard, Ferrari sneller op de zachte banden

Verstappen begon de training met de snelste tijd op de harde banden. Toen er werd overgestapt op de rode softbanden, bleek zowel Leclerc als Sainz sneller. De Nederlander reed 1.20,164 en gaf daarmee 0,336 seconden toe op de snelste ronde van WK-leider Leclerc.

Ferrari heeft dit weekend de nodige updates voor de auto. Zo is er een nieuwe vloer, zijn de sidepods licht aangepast en zit er een nieuwe achtervleugel op de auto.

Bij Red Bull zijn er minder vernieuwingen, maar volgens Verstappen zijn er wel de nodige gewichtsbesparingen doorgevoerd.

46 Nyck de Vries maakt officieel F1-debuut in Barcelona

Mercedes-coureurs ondanks minder gestuiter niet tevreden

Bij Mercedes waren ook de nodige vernieuwingen te zien. De auto leek flink minder last te hebben van het gestuiter waardoor Lewis Hamilton en George Russell sinds de seizoensstart worden geplaagd.

De coureurs waren desondanks nog niet tevreden over de balans. Hamilton klokte de zesde tijd, op een krappe seconde van Leclerc. Russell was met de vierde tijd op ruim zeventienden iets sneller.

Ook bij Red Bull stapte een debutant in. Formule 2-coureur Jüri Vips kreeg een uur lang de beschikking over de auto van Sergio Pérez. De 21-jarige coureur uit Estland had het tempo niet bepaald te pakken. Vips werd in de Red Bull laatste in de training, op een seconde van de als negentiende geklokte Latifi. Het talent kwam vier seconden tekort op de tijd van Verstappen.