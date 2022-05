Fernando Alonso is nog altijd boos op de wedstrijdleiding en racestewards die hem in de Grand Prix van Miami een tijdstraf gaven. Daardoor belandde de Spanjaard buiten de punten. De Alpine-coureur denkt dat er te weinig racekennis aanwezig is bij de mensen die de beslissingen nemen.

"Het was echt niet eerlijk", mopperde Alonso vrijdag in Spanje. De tweevoudig wereldkampioen sneed door een foutje een chicane af in Miami en nam daarna gas terug om de gewonnen tijd goed te maken. Toch kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden.

Volgens de veertigjarige coureur kreeg hij die penalty omdat de stewards alleen keken naar de sector na de chicane die hij afsneed. Daarin zette hij de snelste tijd van de race neer. "Ze kijken alleen naar het paarse kleurtje", verwees Alonso naar de kleur die bij zo'n snelle tijd past op de tijdenmonitor.

Dat hij daarna van het gas was gegaan, was de stewards niet opgevallen. "Ze namen zomaar een beslissing. En toen we na afloop de straf wilden aankaarten, waren ze al weg. De ruimte waarin ze zitten, was leeg."

Toen Alonso de stewards uiteindelijk te pakken kreeg, kon hij niets meer uitrichten. "De straf was al uitgedeeld, en ze wilden het gewoon niet meer terugdraaien. Het stond al op papier. Wat een incompetentie. Het was echt niet goed."

Toepassing regels niet verbeterd sinds 'Abu Dhabi'

Volgens de ervaren coureur was de penalty onder de norm van de Formule 1, terwijl de FIA juist na de race in Abu Dhabi vorig seizoen de nodige aanpassingen doorvoerde in het 'scheidsrechteren' van de races. Zonder effect, denkt Alonso.

"Het is absoluut niet verbeterd, nee. Dat heb ik al in meerdere gevallen gezien. Je moet wel kennis hebben van racen voor je wedstrijdleider bent of de race kunt monitoren. Die kennis is er niet", haalde hij uit naar wedstrijdleider Niels Wittich, die in Miami de scepter zwaaide.

In Barcelona neemt de Portugees Eduardo Freitas het stokje over van Wittich. "Die heeft veel meer ervaring. Dat gaat dingen verbeteren."