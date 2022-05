Waar andere teams flinke updates introduceren voor de Grand Prix van Spanje, is er bij Red Bull niet veel nieuws. Max Verstappen verklaarde vrijdag dat er alleen gewichtsbesparingen zijn. De auto van de regerend wereldkampioen zit nog altijd niet op het streefgewicht van 798 kilo.

"Nee, die hebben we niet echt", zei Verstappen desgevraagd of er dit weekend veel updates te zien zijn op de Red Bull. Er zijn wel verbeteringen, maar die zitten onderhuids. Lichtere onderdelen moeten het gewicht verder verminderen.

"Onze auto is nog wat te dik", grapte de Limburger. "Dus er moet nog wat meer gewicht af." Hoeveel de Red Bull nu precies weegt, is onbekend. Maar ondanks een eerdere gewichtsbesparing in Imola en de huidige in Spanje is gewicht dus nog altijd een aandachtspunt voor Red Bull. De extra kilo's maken de auto langzamer.

Ferrari arriveerde wel in Barcelona met de nodige verbeteringen. "Die hebben wel de nodige nieuwe dingen, ja", was Verstappen ook opgevallen. "Dus het is even afwachten wat dat ze brengt."

Verstappen wilde verder weinig woorden besteden aan de discussie die loopt tussen Ferrari en Red Bull over updates. Volgens het Italiaanse team heeft Red Bull al een groot deel van het budget besteed aan nieuwe onderdelen, maar volgens Verstappen valt dat wel mee.

"Het budget is voor iedereen ook gewoon hetzelfde. Ik zie er verder eigenlijk geen issues mee", haalde hij zijn schouders op.

Max Verstappen met FC Barcelona-speler Sergi Roberto. Max Verstappen met FC Barcelona-speler Sergi Roberto. Foto: Getty Images

Meeste betrouwbaarheidsproblemen opgelost

Teamgenoot Sergio Pérez werd tijdens de afgelopen Grand Prix in Miami nog geplaagd door een technisch probleem. De Mexicaan denkt dat Red Bull de meeste kinderziekten nu achter de rug heeft.

"Zonder dat probleem was ik in Miami op het podium gekomen", zei de teammaat van Verstappen. "Maar ik kwam door een motorprobleem zo veel snelheid tekort op het rechte stuk."

"We hebben veel punten verloren door betrouwbaarheid", stelde Pérez vast. "Als dat blijft gebeuren en we geen meters kunnen maken, wordt het kostbaar. Maar we hebben er hard aan gewerkt en denken dat we er nu beter voor staan."