Fernando Alonso is niet verbaasd dat Lewis Hamilton dit seizoen niet kan meedoen om de podiumplaatsen in de Formule 1. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is een goede coureur belangrijk, maar weinig waard als de auto tekortschiet.

"Dat is de aard van deze sport", zegt de veertigjarige Alonso in een interview met de BBC. "Soms heb je een betere auto en soms heb je niet zo'n goede auto en moet je hard vechten om er wat uit te halen."

Alonso begrijpt de frustratie van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die dit seizoen niet eens voor het podium rijdt. Kenmerkend voor de situatie waarin de Mercedes-coureur zich bevindt, was de race op Imola. Daar werd hij door Max Verstappen op een ronde achterstand gezet.

"Dit jaar laat eens te meer zien dat een coureur heel belangrijk is in de Formule 1, maar niet cruciaal. Je moet de beste auto hebben en het beste pakket", stelt de Spanjaard, die in 2005 en 2006 in dienst van Renault wereldkampioen werd.

"Ik versloeg Michael Schumacher en dat was destijds een groot ding", zegt de coureur, die in 2001 zijn debuut in de koningsklasse maakte. "Maar mijn auto was op dat moment zeer betrouwbaar en heel snel en dat kun je niet genoeg prijzen."

Lewis Hamilton doet dit jaar niet mee om de podiumplekken. Lewis Hamilton doet dit jaar niet mee om de podiumplekken. Foto: Getty Images

'Lewis rijdt net zo goed als in voorgaande jaren'

De Formule 1 strijkt aankomend weekend neer op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar Hamilton goede herinneringen aan heeft. De Brit zegevierde in alle jaren na 2016, het jaar waarin Verstappen op achttienjarige leeftijd als jongste coureur ooit een Formule 1-race won.

"Lewis rijdt dit jaar net zo goed als in de jaren waarin hij de sport domineerde en alle records brak, maar zijn auto is gewoon langzamer", aldus Alonso, die momenteel in dienst van Alpine rijdt.

"Maar dat is de Formule 1 in de notendop: het geeft aan dat de onwaarschijnlijke records van Hamilton mogelijk waren doordat hij jarenlang in de beste auto reed."

Het Formule 1-weekend in Barcelona begint vrijdag om 14.00 uur met de eerste vrije training. De race start zondag om 15.00 uur.